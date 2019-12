Parkgebühren in Moers: Zwei Euro pro Tag – oder pro Stunde

Mehr als 2000 öffentliche, gebührenpflichtige Parkplätze gibt es in Moers. Wer dort parken möchte, wird mit höchst unterschiedlichen Tarifen zur Kasse gebeten. Zwischen zwei Euro pro Tag und zwei Euro pro Stunde liegt die Parkgebühr. Für die Stadt ist das Parken ein einträgliches Geschäft, die Einnahmen gehen in die Millionen.

Weihnachtszeit ist Parkplatzzeit. Wer in diesen Tagen in die Moerser Innenstadt fährt, steht schnell in der Warteschlange, wenn er oder sie einen Parkplatz sucht. Dabei hält die Stadt ein stattliche Anzahl von Parkplätzen bereit – genau 2354 sind es – auf denen Gebühren anfallen, die meisten davon in der Innenstadt – mit allerdings äußerst unterschiedlichen Preisen.

Nach Angaben der Stadt ist der Parkplatz an der Mühlenstraße der größte und günstigste. Zwei Euro kostet hier das Parken – pro Tag. Abhängig davon, wo man einen Parkplatz bekommt, ist man in ein paar Minuten Fußweg in der Innenstadt. Wer es noch zentraler mag, fährt gleich auf den Parkplatz am Neumarkt, muss aber deutlich höhere Kosten in Kauf nehmen. Hier kostet das Parken zwei Euro – pro Stunde.

„Eine Anhebung ist aktuell nicht geplant“, sagt die Stadt

Auf diesem Parkplatz mit direktem Anschluss an die Fußgängerzone gilt zudem eine Regelung nicht, die auf alle anderen gebührenpflichtigen Parkplätze der Stadt zutrifft: Kurzparker müssen nicht ins Portemonnaie greifen, die ersten 20 Minuten sind frei.

Die anderen städtischen Parkplätze liegen bei 1,50 Euro Gebühren pro Stunde. Bezahlt werden kann in der Regel mit Geldmünzen, Banknoten, EC-Karte und seit kurzem auch über ein App per Handy. Die Preise fürs Parken auf städtischen Stellflächen dürften künftig stabil bleiben, auch wenn die letzte Erhöhung schon eine Weile zurückliegt. Zuletzt 2015 wurden die Gebühren auf den Parkplätzen Mühlenstraße und Friedrich-Ebert-Platz um einen Euro pro Tag angehoben. Die Stadt teilt jetzt auf NRZ-Anfrage mit: „Eine Anhebung ist aktuell nicht geplant.“

Auch die Vorsitzenden der beiden größten Moerser Ratsfraktionen, Atilla Cikoglu (SPD) und Ingo Brohl (CDU), winken hier ab. Trotz des drohenden Haushaltsdefizits im kommenden Jahr betonen beide, dass eine Erhöhung der städtischen Parkgebühren jetzt nicht zur Debatte stehe.

Anwohnerparkausweise bringen der Stadt zusätzlich rund 75.000 Euro pro Jahr

Für die Stadt ist das Geschäft mit den Parkplätzen durchaus einträglich, rund 2,7 Millionen Euro waren es im vergangenen Jahr, 2017 und 2016 sogar noch jeweils 100.000 Euro mehr. Hinzu kommen noch einmal durchschnittlich 75.000 Euro, die die Stadt durch Anwohner-Parkausweise pro Jahr einnimmt. Ein Ausweis kostet 30 Euro pro Jahr. Die Gebühr ist noch nie angehoben worden – und soll es auch in naher Zukunft nicht, wie die Stadt mitteilt.

Gerade jetzt vor Weihnachten ist die Moerser Innenstadt voll. So voll, dass nicht alle sofort einen passenden Parkplatz finden. Doch wer seinen Wagen außerhalb der gekennzeichneten Flächen abstellt, riskiert ein Knöllchen – und manchmal auch mehr.

Gerade für die Bewohnerinnen und Bewohner in der Innenstadt ist falsches Parken manchmal ein Ärgernis. „Gerade wegen der Parkplatznot vor Weihnachten im Innenstadtbereich erachte ich die Überwachung der Feuerwehrzufahrten und Bewegungsflächen als dringend erforderlich“, schreibt ein Anwohner. Seinem Eindruck, dass solche Flächen „nicht regelmäßig überwacht und geräumt“ würden, widerspricht die Stadt allerdings.

Stichprobenartige Kontrollen erfolgten grundsätzlich mehrfach am Tag während der allgemeinen Verkehrsraumüberwachung der Moerser Innenstadt. Notwendige Abschleppmaßnahmen würden, teilt die Stadt auf Anfrage weiter mit, nach entsprechender Einzelfallprüfung im Rahmen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchgeführt.

>>> Die Gebühren in der Region

In Kamp-Lintfort kostet das Parken auf städtischen Flächen 40 Cent pro angefangener halber Stunde; die ersten 30 Minuten sind kostenfrei. Gebühreneinnahmen 2018: 138.769 €.

In Neukirchen-Vluyn werden keine Gebühren für städtische Parkplätze erhoben. Ein Ausweis für eine Anwohnerparkzone kostet 50 Euro im Jahr.