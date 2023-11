In Kamp-Lintfort werden die Parkscheinautomaten an bestimmten Tagen abgeschaltet.

Parken Parken in Kamp-Lintfort: An diesen Tagen ist es gratis

Kamp-Lintfort In Kamp-Lintfort werden an bestimmten Tagen die Parkscheinautomaten abgestellt: Die Termine und worauf Autofahrer unbedingt achten sollten.

Die Stadt Kamp-Lintfort zeigt sich in der Vorweihnachtszeit wie auch in den Vorjahren wieder kunden- und einzelhandelsfreundlich, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Demnach werden an den verkaufsoffenen Samstagen vor Weihnachten (2., 9., 16. und 23. Dezember) die Parkscheinautomaten abgeschaltet.

Aber die freie Parkzeit ist auf zwei Stunden begrenzt. Damit soll gewährleistet werden, dass möglichst viele Kundinnen und Kunden einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe der Einzelhandelsgeschäfte finden können und die Parkplätze nicht von Dauerparkern besetzt werden. Die Stadt empfiehlt: „Parkscheibe gut sichtbar auslegen.“ Denn die Parksituation werde insbesondere in der Innenstadt – wie gewohnt – durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Ordnungsamt kontrolliert.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland