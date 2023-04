Parken am Moerser Bahnhof: Auto-Club mit großer Mängel-Liste

Moers. Der ACE Auto Club Europa nimmt bundesweit Parkplätze unter die Lupe. Welche Punkte die Experten am Moerser P+R-Parkplatz kritisieren.

Park+Ride Parkplätze gibt es in ganz Deutschland mehrere tausend. Einige von ihnen liegen direkt an Bahnhöfen, um Pendlern den Weg ins Büro oder nach Hause zu erleichtern. Neben dem Moerser Bahnhof, Bollwerk 107, befindet sich ebenfalls eine solche Parkfläche. Der ACE (Auto Club Europa) nimmt diesen im Rahmen seiner diesjährigen Aktion „Kann Deutschland P+R?“ unter die Lupe.

Bundesweit werden in diesem Jahr ab dem 1. April mindestens 250 solcher Parkplätze von rund 700 Ehrenamtlichen des ACE überprüft. Getestet wird in vier Kategorien: Angebot und Ausstattung, Sicherheit, Barrierefreiheit und zusätzliche Mobilitätsangebote. Dabei wird beispielsweise geprüft, ob eine ÖPNV-Anbindung, E-Ladesäulen oder eine Auslastungsanzeige vorhanden sind. Ob es flächendeckende Beleuchtung oder Video-Überwachung als Sicherheitsmaßnahmen an den Parkflächen gibt und auch, ob barrierefreie Parkplätze in entsprechenden Größen vorhanden sind und ein barrierefreier Zugang zum ÖPNV (zumindest durch einen Fahrstuhl) gewährleistet ist. Unter die Kategorie „zusätzliche Mobilitätsangebote“ fallen Kriterien wie Carsharing-Angebote, Taxi-Stand und der Verleih von Fahrrädern sowie Motorrollern und E-Scootern.

Die Punkteverteilung

Ziel der Aktion sei es auf Missstände hinzuweisen, Verbesserungen anzuregen und auch Lob auszusprechen, erklärt Tolga Kaya, der Regionalbeauftragte vom ACE Club NRW. Zusammen mit Jörg Starke, dem Vorsitzenden vom Kreis Niederrhein, und den beiden Beisitzern des Moerser ACE Vorstands Uwe Pfalz und Dieter Schibgilla so wie Halil Sentürk wird der Pendler Parkplatz anhand einer Checkliste und mit Maßband überprüft und ausgemessen. Die Parkfläche ist täglich geöffnet und ist mit einer Parkgebühr von einem Euro pro Tag oder 50 Cent für 5 Stunden günstig.

Eine ÖPNV-Anbindung ist durch die Bahnhofsnähe gewährleistet und bietet Anschluss an Buslinien und Regionalbahnen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich am Taxistand ein Taxi zu rufen. Andere „zusätzliche Mobilitätsangebote“ wie einen Fahrrad-, Motorroller- oder E-Scooter-Verleih gibt es nicht. Potenziell besteht die Möglichkeit Fahrräder unterzubringen. Am Eingang des Moerser Bahnhofs befindet sich nämlich eine Radstation, in der Pendler ihre Zweiräder gegen Gebühr einlagern können oder auch kleinere Reparaturen vornehmen lassen können. Das sei lobenswert, meint Uwe Pflanz, Punktabzug gebe es aber trotzdem. „Es fehlen E-Ladesäulen und es gibt keine Auslastungsanzeige am Parkleitsystem oder hier direkt am Parkplatz. Das ist schade“, fügt Tolga Kaya zustimmend hinzu.

Barrierefreie Stellplätze sind zu schmal

Beschilderungen für die (barrierefreien) Parkplätze sind vorhanden. Allerdings sind die drei vorhandenen barrierefreien Stellplätze mit einer Breite von 3,30 Meter schmaler, als die gesetzlich vorgeschriebene Breite von 3,50 Meter. Tolga Kaya übt diesbezüglich Kritik: „Sie dürften gerne etwas breiter sein.“ Mit vier Laternen sei der kleine Pendlerparkplatz ausreichend und flächendeckend beleuchtet, finden die ACE Mitglieder. Trotzdem gibt es keine Videoüberwachung zur zusätzlichen Sicherheit, was wieder Punktabzug bedeutet. Die Größe des Parkplatzes bringt einen weiteren Nachteil mit sich: „Die maximale Auslastung der Parkfläche ist erreicht“, merkt Jörg Starke an. Mit weniger als acht Punkten gilt der Parkplatz-Check laut Erhebungsbogen als durchgefallen. Der Moerser P+R erhält eine Gesamtwertung von 10,5 Punkten und hat damit bestanden.

