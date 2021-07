Paradies aus Neukirchen-Vluyn spendet Kissen und Decken

Neukirchen-Vluyn. Die Paradies GmbH aus Neukirchen-Vluyn will Opfern der Flutkatastrophe schnell und unbürokratisch helfen. Mitarbeitende berichteten über die Lage.

Mit großer Sorge hat man bei der Paradies GmbH in Neukirchen-Vluyn seit Tagen die Situation in den Gebieten beobachtet, die von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind. Durch den Vertrieb der eigenen Produkte in ganz Deutschland kenne man die Städte und habe viele langjährige Kunden, die in diesen Regionen ihren Wohnsitz haben, heißt es in einem Schreiben an die Redaktion.

Tief betroffen verfolgt das Unternehmen das Ausmaß der Katastrophe, das sich erst nach und nach in seiner wirklichen Größe zeigt. Auch dort fragt man sich, wie es dazu kam, dass diese Regionen um Euskirchen in Nordrhein-Westfalen und Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz besonders betroffen waren, heißt es weiter.

„Zwei Vertriebsmitarbeiter des Unternehmens haben in diesen Regionen Familie und Freunde, und berichteten ständig hautnah über die desaströse Situation“, teilt Marketingleiter Thomas Borghs mit. Die Wassermassen richteten sehr große Schäden an und viele Bewohnerinnen und Bewohner haben alles verloren.

„Wir wollen helfen“: Das stand für den geschäftsführenden Gesellschafter der Paradies GmbH, Klaus Kremers, fest. Schnell und unbürokratisch sollte die Hilfe sein und die Menschen mit dem versorgen, was sie dringend benötigen.

So wurden bei Paradies in Vluyn etwa 1500 Bettdecken und Kopfkissen in Kartons verpackt, in den eigenen Lastwagen geladen und auf direktem Weg zu den Verteilstationen der Regionen befördert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen geschlossen hinter dem Engagement und packten alle mit an, um das Leid der Menschen ein wenig zu lindern.

Die Paradies GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das in der fünften Generation geführt wird, und sich national und international seit 1854 mit der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten rund um den guten Schlaf beschäftigt. Die Bettwaren werden in mehr als 40 Ländern der Welt verkauft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland