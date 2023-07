Panoramabad Pappelsee: Radikaler Schnitt bei Schwimmzeiten

Kamp-Lintfort. Das Freibad schließt schon mit Ende der Sommerferien. Aber es kommt noch dicker mit Einschränkungen im Panoramabad Pappelsee. Das ist der Grund.

Es nutzt ja nichts: Wenn von fünf Planstellen genau zwei besetzt sind und vor allem nicht so schnell nachzubesetzen, dann muss an irgendwelchen anderen Stellschrauben gedreht werden. So wird es im Panoramabad Pappelsee passieren müssen, und zwar mit einem ziemlich „radikalen Schnitt“.

Mit Ende der Sommerferien wird das Freibad geschlossen, teilte Dezernent Christoph Müllmann am Montag mit. Und wenn die Sonne noch so vom Himmel brennt. Die Aqua-Fitnesskurse werden komplett abgesagt. Und die Zeiten für das öffentliche Schwimmen werden in den nächsten Monaten sehr, sehr übersichtlich. Da bleiben nur der Montag von 14 bis 15.30 Uhr, das Frühschwimmen von 6 bis 7.45 am Dienstag und Freitag sowie ein Zeitfenster von 10 bis 14.30 Uhr an Samstagen und Sonntagen.

Dieses Vorgehen sei den Prioritäten geschuldet, die man hätte setzen müssen, erklärte der Erste Beigeordnete Müllmann. Und die seien nunmal das Aufrechterhalten des Schul- und Vereinsbetriebs und der Schwimmkurse für Kinder. „Kinder müssen schwimmen lernen“, findet Müllmann. Freibad, Kurs- und Schulbetrieb seien mit zwei Mitarbeitern einfach nicht zu schaffen.

Hatten keine guten Nachrichten am Montag zuverkünden: Beigeordneter Christoph Müllmann und Badebetriebsleiter René Brieden. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Der Dezernent sieht bei der personellen Schieflage kein Verschulden der Stadt: „Seit vier Jahren suchen wir permanent mit Anzeigen nach ,Fachangestellten für Bäderbetriebe’, wie es offiziell heißt, sowie Auszubildenden.“ Der Rücklauf sei sehr gering. In den Sommerferien habe man sich noch mit Rettungsschwimmern über Wasser halten können oder mit externen Aushilfen. Aber nun sei das Ende der Fahnenstange erreicht.

Zwar habe der Azubi dieses Jahr die Prüfung bestanden, die Stadt hätte ihn auch gerne behalten, aber die Liebe war stärker und zog den jungen Mann fort von Kamp-Lintfort. Zwei Vollzeitkräfte verliert die Stadt mit Anfang August. Eine Mitarbeiterin fällt wegen einer seit langem geplanten Operation längerfristig aus. Zu allem Überfluss habe auch noch eine Aushilfe, die eigentlich bis Jahresende dabei sein wollte, abgesagt.

Notfallplan bis Ende des Jahres

Der Notfallplan gelte erstmal bis Dezember, sagte Müllmann bedauernd. „So eine personelle Situation habe ich noch nicht erlebt.“ Da steht aber Kamp-Lintfort nicht allein: In fast allen Nachbarstädten ist die Not groß, was Bademeister angeht.

Badebetriebsleiter René Brieden erinnert sich: „Als ich meine Ausbildung im Jahr 2000 begonnen habe, war es ein Kampf, einen Ausbildungsplatz zu bekommen.“ Das hat sich radikal geändert: „Arbeitszeiten auch in den Abendstunden und am Wochenende, das Gehalt – das macht anscheinend den Beruf für viele unattraktiv“, vermutet der Beigeordnete. Aber auch allgemein seien Bewerbungen stark rückläufig.

Hinzu komme aktuell die öffentliche Diskussion um Gewalt in Schwimmbädern. „Das hier ist kein unsicherer Ort“, stellt er fest. An Stoßtagen sei zwar auch in Kamp-Lintfort ein Security-Dienst im Bad, und, ja, es komme schon vor, dass jemand rausgeschmissen wird, aber insgesamt: „Wir sind hier nicht so schlimm dran.“ Vielmehr bekommt Brieden grundsätzlich mit, dass die Zahl der Azubis sinkt, die der Abbrecher steigt. Schließlich hat der Job vielfältige Aufgaben. Da geht es um Technik, Chemie und Organisation – weit mehr als mit Sonnenbrille am Beckenrand zu stehen.

>>> Öffnungszeiten Panoramabad ab 7. August

Neben den reduzierten Zeiten für das öffentliche Schwimmen (Montag, 14 bis 15.30 Uhr, ohne Gymnastik, Dienstag und Freitag Frühschwimmen von 6 bis 7.45 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 14.30 Uhr) gibt es folgende Angebote im Panoramabad Pappelsee nur im Hallenbad:

Kinderschwimmkurse: Dienstag, Donnerstag, Freitag, 16 bis 16.45 sowie 17 bis 17.45 Uhr.

Aufbaukurse: Samstag von 10.30 bis 11.15 sowie von 11.45 bis 12.30 Uhr.

Babyschwimmen: Sonntag von 10 bis 12 Uhr.

Mehr Info: www.panoramabad-pappelsee.de

