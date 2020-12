Kamp-Lintfort. Die zwei Photovoltaikanlagen am Panoramabad in Kamp-Lintfort sind montiert. Aber es gibt auch schlechte Nachrichten aus dem Bad am Pappelsee.

Fast fertig: Die Photovoltaik-Anlage für das Panoramabad Pappelsee muss laut Dezernent Christoph Müllmann nur noch ans Netz angeschlossen werden. Die Module sind alle aufgebaut. Ein Teil findet sich auf dem Dach der Vereinsheime, ein anderer auf dem Flachdach des Technikgebäudes. Damit ist das Panoramabad nun autark. Denn auf dem Dach der Schwimmhalle wird schon seit Beginn an mit Solarthermie gearbeitet.

Das heißt, dass die Sonnenwärme ausreicht, um das Freibad im Sommer aufzuheizen, im ungünstigsten Falle auf 19 bis 20 Grad. Wenn die Sonne im Hochsommer richtig knallt, dann wird es gar zuviel: „Manchmal müssen wir das ausschalten, damit das Wasser nicht zu heiß wird“, sagt Christoph Müllmann.

Die Anzahl der Solarmodule ist nun so ausgerichtet, dass der Strom für das Panoramabad ausreicht. Mehr zu erzeugen und ins Netz einzuspeisen, lohne sich nicht, weiß der Dezernent. Auf dem Dach des 38 Meter langen Vereinsheimgebäudes waren 120 Module mit einer Leistung von rund 39 kW geplant. Insgesamt, heißt es auf der Facebook-Seite des Bades, seien 216 Module mit 72 kW Leistung verbaut worden.

Am Dienstag sollte der Betriebsausschuss Bad endlich offiziell absegnen, was nun kurz vor der Inbetriebnahme steht. Sehr kurzfristig wurde die Sitzung wegen der jüngsten Corona-Beschlüsse abgesagt. Im März war ein Dringlichkeitsbeschluss zwischen Politik und Verwaltung per Telefon auf den Weg gebracht worden, damit die Arbeiten beginnen konnten. Die Pandemie machte ja schon da Sitzungen unmöglich. Nun wird es am Rat sein, in der nächsten Sitzung das Vorhaben nachträglich zu beschließen.

Wirtschaftlich schlechtes Jahr

100.000 Euro investiert die „eigenbetrieb-ähnliche Einrichtung Panoramabad“ in die neue Anlage. In zehn Jahren soll sich das Geld laut Christoph Müllmann amortisiert haben. Ausgelöst wurde der Plan für die Photovoltaik-Anlage durch eines der jährlichen Energieaudits, in denen geschaut wird, wie das Bad energetisch aufgestellt ist.

Wirtschaftlich blickt das Panoramabad auf ein trauriges Jahr zurück. Der erste Lockdown im Frühjahr führte zur kompletten Schließung. In den Sommermonaten war die Resonanz auch geringer als sonst, weil, so schätzt Müllmann das ein, „die Leue unsicher“ waren.

Darüber hinaus durften ja auch wegen der Abstandsregeln erheblich weniger Menschen ins Bad als sonst, die Kurse waren limitiert, was die Teilnehmerzahlen anging. Und jetzt geht außer Schulschwimmen auch gar nicht. Eine erste Abschätzung der Verluste hat ergeben, dass statt der geplanten 292.000 Euro Einnahmen gerade mal 150.000 Euro in den Kassen geklingelt haben. Die Besucherzahlen lagen mit etwas mehr als 40.000 bei etwa 40 Prozent im Vergleich zu normalen Jahren.