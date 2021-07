Panoramabad Kamp-Lintfort: Online-Anmeldung ist notwendig

Kamp-Lintfort. Mund-Nasen-Schutz ist am Eingang und am Kiosk des Kamp-Lintforter Freibads erforderlich, dafür haben die 3 Gs (genesen-geimpft-getestet) Pause.

Der Besuch des Panoramabades Pappelsee ist nur nach einer online-Anmeldung möglich. Mit dieser Reservierung erhält der Besucher einen Code, den er dem Badpersonal am Einlass vorzeigt, um das Gelände betreten zu können. Die Online-Reservierung kann in wenigen Schritten unter https://www.panoramabadpappelsee.de/reservierung/ vorgenommen werden. Auch Kleinkinder und Babys müssen hier als Besucher angemeldet werden.

Die 3 Gs Genesen-Geimpft-Getestet sind für den Besuch nicht mehr erforderlich. In geschlossenen Räumen (Umkleideräume, Toiletten/Duschen, etc.) sowie am Eingangsbereich der Freibadkasse und am Kiosk muss ein Mund-/Nasen-Schutz getragen werden, teilt das Bad mit. 2500 Personen können sich täglich von von 10 bis 19 Uhr im Freibad aufhalten. Das Hallenbad (nur für Bahnenschwimmen) hat in der Zeit von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Nähere Informationen erhalten Interessierte auf der Internetseite des Panoramabades: www.panoramabad-pappelsee.de oder unter der Telefonnummer: 02842/81640

