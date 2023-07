Paar aus Kamp-Lintfort: „65 Jahre Ehe gehen nur mit Respekt“

Kamp-Lintfort. Das Ehepaar Oldinski aus Kamp-Lintfort feiert Eiserne Hochzeit. Für den ersten Tanz mit seiner Christa kletterte Klaus über Tische und Bänke.

Die große Liebe beim Karneval zu finden – das kann doch nicht halten. Das mussten sich die Eheleute Oldinski aus Kamp-Lintfort nach ihrem Kennenlernen häufig anhören. „Ausnahmen bestätigen wohl die Regel“, sagen die beiden nun anlässlich ihres Eisernen Hochzeitsjubiläums. Auch nach 65 Jahren Ehe weiß Klaus Oldinski noch genau, wie er seine Christa zum ersten Mal auf einer Karnevalsfeier in Düsseldorf sah. „Sie ist mir sofort ins Auge gefallen. Ich bin über Tische und Bänke gesprungen, um sie um einen Tanz zu bitten“, erinnert sich der heute 88-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion.

Der waghalsige Klettereinsatz hat sich gelohnt: Heute haben der ehemalige Zechenarbeiter und seine zwei Jahre jüngere Frau Christa drei Kinder, vier Enkel und sogar bereits drei Urenkel. Mit all ihnen wollen sie am Samstag ihr besonderes Hochzeitsjubiläum feiern und an alte Zeiten zurückdenken. Besonders gern erinnert sich das Paar, das sich am 25. Juli 1958 das Jawort gab und fast genauso lange zusammen in Niersenbruch wohnt, an die gemeinsamen Urlaube: „Italien, Frankreich, Tschechien – wir haben schon schöne Reisen zusammen erlebt.“ Seit die Kinder aus dem Haus sind, haben die Eheleute Oldinski die Arbeit im Garten – soweit es die Gesundheit zulässt – als weiteres gemeinsames Hobby für sich entdeckt.

Eiserne Hochzeit in Kamp-Lintfort: Drei Geheimnisse für eine lange und glückliche Ehe

Auch wenn nur wenige Paare eine Ehe von 65 Jahren überbieten können, hätte das Schicksal das Paar durchaus schon früher zusammenführen können. „Wir sind beide in Ostfriesland im Kreis Leer zur Schule gegangen und im selben Lokal eingekehrt.“ Zum ersten Mal begegnet sind sie sich erst in Nordrhein-Westfalen, wo es beide Familien berufsbedingt hinzog. So kam Klaus nach Kamp-Lintfort und Christa nach Lintorf bei Düsseldorf, wo sich beide in der jecken Zeit kennenlernten. „Der Pastor hat zu unserer Geschichte auch gesagt, wir hätten es uns einfacher machen können. Aber so spielt das Leben manchmal“, erzählt Klaus Oldinski lachend.

Spricht man die Jubilarin und den Jubilaren auf das Geheimnis ihrer langen und zufriedenen Ehe an, nennen sie gleich drei Grundregeln, an die sie sich über die Jahre gehalten haben. „So eine lange Partnerschaft funktioniert nur mit gegenseitigem Respekt und ausreichend Freiräumen für den anderen. Und es ist wichtig, nicht nur auf eigene Ziele hinzuarbeiten.“ Und den Beweis für Regel Nummer drei liefert das Paar gleich mit. „Jetzt arbeiten wir an unserem nächsten Ziel: den 70 Ehejahren.“

