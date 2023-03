Ostern in Kamp-Lintfort: Die besten Ferientipps für Familien

Kamp-Lintfort. Ab in den Tierpark, rauf auf den Zechenturm oder die Marionettenausstellung besuchen? Was Familien in Kamp-Lintfort in den Ferien erleben können.

Für alle Daheimgebliebenen bietet Kamp-Lintfort in den Osterferien ein vielfältiges Freizeitprogramm für die ganze Familie. So öffnen beispielsweise Lehrstollen und Förderturm ab dem 2. April wieder sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr. Führungen finden laufend statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Haus des Bergmanns bleibt jedoch aufgrund von Umbauarbeiten bis auf Weiteres geschlossen.

Auch die offene Sonntagsführung am Kloster Kamp findet am 2. April wieder statt. Die Führung beginnt um 11:30 Uhr und beinhaltet auch die Schatzkammer sowie die Marionettenausstellung „Konvent der Bosse“, die anlässlich des 900-jährigen Jubiläums des Klosters präsentiert wird.

Eine Ausstellung für die ganze Familie: „Der Konvent der Bosse“ im Museum Kloster Kamp. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Pünktlich zur Frühjahrssaison werden außerdem wieder geführte Radtouren durch die Freien Radler Niederrhein angeboten. Am 11. April um 17 Uhr beginnt die erste Feierabendtour in diesem Jahr. Gestartet wird am Infozentrum Stadt und Bergbau im Schirrhof. Eine weitere Radtour findet am 16. April um 10 Uhr statt. Gestartet wird um 10 Uhr ebenfalls am Infozentrum Stadt und Bergbau. Ziel der Route wird die Industriekulisse des Landschaftspark Duisburg Nord sein. Zusätzlich sind unter www.kamp-lintfort-tourismus.de unter der Rubrik Touren verschiedene Rad- und Wanderrouten hinterlegt, die Inspiration für die nächste Tour bieten. Leihfahrräder sind in der Radstation im Schirrhof täglich von 10 bis 18 Uhr erhältlich. Neben Cityrädern sind auch E-Bikes, Tandems und Kinderräder verfügbar. Um vorherige Reservierung unter www. Revierrad.de wird gebeten.

Ab Karfreitag findet die traditionelle Wanderwoche auf dem Niederrhein-Weg der Niederrheinischen Berg- und Wanderfreunde statt. Termine und Etappen sind unter www.niederrheinische-berg-und-wanderfreunde.de unter der Rubrik Termine hinterlegt.

Auch für Kunstinteressierte wird um Ostern herum in Kamp-Lintfort wieder Einiges geboten. Die Ausstellung „Die Todsünden“ von Andreas Noßmann wird am 1. April um 15.30 Uhr im Gewölbekeller von Kloster Kamp eröffnet und ist bis zum 1. November zu besichtigen. Am 15. April von 11 bis 18 Uhr laden Kamp-Lintforter Künstlerinnen und Künstler traditionell zum Offenen Atelier ein. Weiterführende Informationen zu den teilnehmenden Ateliers und deren Standort sind unter www.kamp-lintfort-tourismus.de im Bereich Veranstaltungen markiert.

Neue Attraktion im Tierpark Kalisto: Die begehbare Erlebnis-Voliere. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Der Kalisto-Tierpark im Zechenpark ist besonders bei Familien ein beliebtes Ausflugsziel und seit der vergangenen Woche um eine Attraktion reicher. Die großzügige Erlebnisvoliere bietet Platz für rund 200 farbenfrohe Wellensittiche und weitere Vogelarten. Neben den größtenteils begehbaren Gehegen bietet der Tierpark auch verschiedene Erlebnisangebote wie beispielsweise Alpakawanderungen oder Erdmännchenfütterungen an.

Geöffnet ist der Tierpark im Herzen des Zechenparks von Montag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. In den Ferien ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zu den Erlebnisangeboten und zum Park sind unter www.kalisto-tierpark.de zu finden.

Informationen zu allen Aktivitäten und Veranstaltungen in Kamp-Lintfort finden Interessierte unter www.kamp-lintfort-tourismus.de

