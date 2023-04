Osterfeuer in Moers: Überblick über Termine und Standorte

26 Osterfeuer lodern über die Feiertage am Wochenende in Moers. Hier ein Archivfoto.

Moers. Ostern steht kurz bevor und das lange Wochenende ist in Sicht. 26 Osterfeuer lodern über die Feiertage in Moers. Hier könnt ihr sie bestaunen.

Das lange Osterwochenende steht bevor und zusätzlich gibt es an den Feiertagen einige Brauchtümer. Neben dem Anmalen, Verstecken und Suchen von Ostereiern, wird es in Moers auch 26 Osterfeuer geben. Sie werden oft von Vereinen oder Kirchengemeinden organisiert und finden über die Feiertage verteilt statt.

Den Beginn macht am Samstag die KG Europejas ab 14 Uhr in der Venloer Straße 28a in Hülsdonk. Zu den Frühstartern gehören ebenfalls jeweils ab 16 Uhr, die Veranstaltungen vom VfL 08 Repelen in der Stormstraße 10 und der Verein für Ski- und Freizeitsport Moers in der Anrathsmünde 81. Georg Gaidt, der Abteilungsleiter vom Fußball beim VfL 08 Repelen, berichtet von seiner Planung: „Vor dem Osterfeier gibt es bei uns traditionell immer eine Ostereiersuche. Bei dieser sind in diesem Jahr 150 Kinder angemeldet. Anschließend erhalten die Kleinen vom Osterhasen ein kleines Nest.“ Danach werde das Feuer entzündet, sagt er. Zusätzlich zur geöffneten Gastronomie im Verein, werde Stockbrot für die Kinder angeboten. „Der Stock sollte aber bitte mitgebracht werden“, ergänzt Georg Gaidt.

Zwischen 17 und 21 Uhr werden die übrigen Osterfeuer in Rheinkamp, Vinn, Utfort, Asberg, Repelen, Kapellen, Schwafheim und Scherpenberg und Hochstraß entzündet. Löschzug 5 der Feuerwehr Moers veranstaltet auf der Feuerwache in Schwafheim, Düsseldorfer Straße 270, ab 17 Uhr sein alljährliches Osterfeuer und kündigt an, dass es Stockbrot geben werde. Sven Hoffmann von der Altherrenschaft des SV Scherpenberg 1921 erzählt der Redaktion: „Wir entzünden das Feuer am Samstagabend um 19 Uhr. Neben den Angeboten wie Grill und Getränke, wird es in diesem Jahr auch einen DJ geben.“ Die Veranstaltung findet in der Homberger Straße 260 statt. „Die Alten Herren des Vereins stellen auch eine Hobby-Mannschaft, die vorher ab 16 Uhr ein Fußballspiel veranstaltet“, sagt Sven Hoffmann.

Sieben weitere Osterfeuer werden in den Moerser Stadtteilen Rheinkamp, Kapellen, Vinn, Hülsdonk und Vennikel am Ostersonntag zwischen 18 und 19 Uhr entzündet. Den Abschluss macht am Ostermontag der S. C. Blau-Weiß Moers ab 20 Uhr in der Lauersforter Straße 10 in Kapellen und ist auch das einzige Osterfeuer an Montag.

Hier ein Überblick über die Osterfeuer in Moers nach Angaben der Stadt. Alle Angaben ohne Gewähr.

Am Samstag:

Ab 14 Uhr, Venloer Straße 28a, KG Europejas e. V.

Ab 16 Uhr, Stormstr. 10, VfL 08 Repelen e. V.

Ab 16 Uhr, Anrathsmünde 81, Verein für Ski- und Freizeitsport Moers

Ab 17 Uhr, Wienbergshof 14, Ev. Kirchengemeinde Rheinkamp

Ab 17 Uhr, Nikolai-Martynenko-Weg, Grafschafter Rad- und Motorsportverein Moers e. V.

Ab 17 Uhr, Boltenschütt 1, Reitstall Anna Look Golesny

Ab 17 Uhr, Düsseldorfer Straße 270, Feuerwehr Moers Löschzug 5 Schwafheim

Ab 18 Uhr, Am Steinbrink 24, RSC Danielshof e. V.

Ab 18.30 Uhr, Im Winkel 1, Grafschafter Schlittschuh Club Moers e. V.

Ab 18.30 Uhr, Niederfeldweg 20, Ortsbauernschaft Schwafheim

Ab 19 Uhr, Wielandstraße 3-7, SC Rheinkamp e. V.

Ab 19 Uhr, Am Sportzentrum 11, FC Moers-Meerfeld 1980 e. V.

Ab 19 Uhr, Homberger Str. 260, SV Scherpenberg 1921 e. V.

Ab 19 Uhr, Tervoorter Waldweg 61, The Globetrotter Homeless e. V.

Ab 19 Uhr, Rheinhausener Str. 52, MV DVG Moers e. V.

Ab 19.30 Uhr, Dongstraße 88, Verein zur Brauchtumspflege u. Kulturarbeit in der Dong e. V.

Ab 20.30 Uhr, Jüchenstr. 1, Ev. Kirchengemeinde Hochstraß

Am Sonntag:

Ab 18 Uhr, Römerstr. 829, St. Martinskomitee Eick-Ost

Ab 18 Uhr, Holderberger Str. 171, Moerser Reitverein e. V.

Ab 18 Uhr, Filder Straße 340, TV KapellenAb 18 Uhr, Niederfeldweg 116, Western Reiter Rheinland e. V.

Ab 18 Uhr, Margarethenstr. 10, Interessengemeinschaft zur Erhaltung des Baumbestandes Schwafheim e.V. (Pflanz einen Baum e. V.)

Ab 18.30 Uhr, Boschheideweg 17 b, TV Vennikel 1912 e. V.

Ab 19 Uhr, Am Jostenhof 37, F.C. Rot-Weiss Moers 1926 e. V.

Am Montag:

Ab 20 Uhr, Lauersforter Str. 10, S.C. Blau-Weiß Moers e. V.

