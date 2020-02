Reste eines von der Feuerwehr zersägten Baumstamms in Neukirchen-Vluyn am Straßenrand. Ein kapitaler Baum stürtzte am Nachmittag auf die Niederrheinallee

Am Niederrhein. Sturmtief Sabine hat die Stadtverwaltungen und Feuerwehren in Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort in erhöhte Bereitschaft versetzt.

Orkan: In Moers und Umgebung bisher nur kleinere Einsätze

Das Sturmtief Sabine hat am Niederrhein die Stadtverwaltungen und Feuerwehren in erhöhte Bereitschaft versetzt. So waren in Moers sieben Löschzüge alarmiert, 120 Feuerwehrkräfte standen auf Abruf bereit.

Aufgrund der aktuellen Warnlage und auf Empfehlung der Feuerwehr hat die Stadt Moers am Samstag beschlossen, alle Schulen und städtischen Kindergärten am heutigen Montag geschlossen zu halten. Alle Einrichtungen bieten Notbesetzungen an. Eltern, die ihre Kinder nicht zu Hause betreuen können, dürfen sie in die Schule oder Kita bringen, heißt es in einer E-Mail an die Redaktion.

In Neukirchen-Vluyn haben sich am Sonntag die Schulleitungen aller städtischen Schulen und der Schulträger angesichts der unverändert bestehenden Unwetterwarnung ebenfalls entschlossen, die Schulen am Montag zu schließen. Das teilte die Erste Beigeordnete Margit Ciesielski am Sonntagnachmittag mit. Es werde eine Betreuung für die Schüler angeboten, die trotzdem zur Schule kommen, heißt es auf der Webseite der Stadt.

Am Sonntagnachmittag war dann auch in Kamp-Lintfort eine Entscheidung getroffen. „Die Schulleitungen der Kamp-Lintforter Schulen haben entschieden, dass am Montag an allen städtischen Schulen kein Unterricht stattfindet“, teilt die Stadt über die Social-Media-Kanäle mit. Das bestätigte der Beigeordnete Christoph Müllmann am Nachmittag. Schüler, die keine Betreuungsmöglichkeit haben, können in die Schule kommen. Für aktuelle Informationen zum Dienstag wird auf die Webseiten der Schulen verwiesen.

Auch die Enni-Unternehmensgruppe bekam Sabines Auswirkungen zu spüren. Seit dem frühen Nachmittag häuften sich in der Meldestelle die Schadensmeldungen.

Zunächst beschränkten sich die Einsätze aber auf umgestürzte Bauzäune, selbst im Grünflächenbereich gab es keine größeren Schäden, teilte das Unternehmen mit. Alle Teams seien seit Samstag in höchster Alarmbereitschaft. Sollte es zu Stromschäden kommen, stehen zusätzliche Monteure bereit.

Im Grünflächenbereich blieben nach Unternehmensangaben bis zum Mittag größere Schäden aus, das Team ist seither aber für die Beseitigung herumfliegender Äste und umgestürzter Bäume gerüstet.

Die Moerser Friedhöfe blieben zunächst geöffnet. „Bis sich Sabine endgültig verabschiedet, empfehlen wir Bürgern aber, sich nicht auf den Friedhöfen aufzuhalten“, sagt Vorstand Lutz Hormes, man wolle eventuell am Montag anstehende Beerdigungen vorsorglich absagen.

Er empfiehlt, während der Sturmtage Wälder und Parkanlagen zu meiden: „Abgebrochene Äste und umstürzende Bäume könnten zur Gefahr werden.“ Wer einen Sturmschaden an einem öffentlichen Baum feststellt, sollte die Enni unter 02841/104-114 informieren.

Stand Sonntag will Enni die Abfallabfuhr am Montag und Dienstag wie geplant durchführen. Weil der Sturm die leeren Tonnen leicht umwerfen kann, wird darum gebeten, diese nach der Leerung möglichst schnell von den Straßen zu holen. „Sollten wir die Abfuhr am Montag vorzeitig beenden müssen oder gar nicht fahren können, würden wir die Bezirke in den Tagen darauf nachfahren“, heißt es.

Bis etwa 21.15 Uhr hatte die Moerser Feuerwehr 14 Einsätze. Bisher sei es nicht so schlimm gekommen wie befürchtet, sagte Feuerwehr-Chef Christoph Rudolph abends auf Nachfrage. Am Sonntagnachmittag musste die Niederrheinallee in Neukirchen-Vluyn für anderthalb Stunden gesperrt werden, weil in Höhe des Kleingartenvereins Unsere Scholle ein Baum auf die Straße gestürzt war, wie die dortige Feuerwehr sagte. Sonst habe es nur kleinere Einsätze gegeben. Auch in Kamp-Lintfort blieb es bis zum Abend nach Feuerwehrangaben verhältnismäßig ruhig.