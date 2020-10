Ordnungsamt Neukirchen-Vluyn kontrolliert Corona-Regeln

Neukirchen-Vluyn. Am Wochenende wurde auch in Neukirchen-Vluyn kontrolliert, ob die aktuellen Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Dabei gab’s zwei Schwerpunkte.

Im Kreis Wesel gelten verschärfte Maßnahmen, seit der 7-Tage-Wert über den Wert von 35 angestiegen ist. Das bedeutete für die kommunalen Ordnungsbehörden am vergangenen Wochenende: verstärkte Kontrollen. In Neukirchen-Vluyn hat es in dieser Zeit keine groben Verstöße gegen die neuen Regeln gegeben. Das sagte Stadtsprecherin Sabrina Daubenspeck auf NRZ-Nachfrage. In den Abendstunden seien die Kontrolleure jeweils in Zweierteams unterwegs gewesen; die Tagschicht, etwa auf den Wochenmärkten, war auch alleine zu stemmen.

Wie Sabrina Daubenspeck weiter sagt, gab es zwei Schwerpunkte. Zum einen wurde darauf geachtet, dass sich die Bürgerinnen und Bürger an die Maskenpflicht halten. Nunmehr ist der Schnutenpulli beispielsweise nicht nur an den Marktständen selbst zu tragen, sondern auch in den Gängen dazwischen.

Zum anderen ging es darum, ein Auge auf private Feiern zu haben. Hier galt zu beachten, dass es für vor dem 10. Oktober schriftlich angemeldete Feiern noch andere Regeln gab. Die nun aktuellen Vorgaben hat die Stadtverwaltung auch auf ihrer Webseite platziert: „Steigt die 7-Tage-Inzidenz auf über 35, sind nur noch max. 25 Teilnehmer zugelassen. Liegt der Wert über 50, reduziert sich die Anzahl auf 10 Personen.“

Vor dem Wochenende hatte Bürgermeister Harald Lenßen an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, sich an die Maßnahmen zu halten. „Nun hat uns die zweite Infektionswelle, die vielfach vorhergesagt wurde, im Griff“, sagte Lenßen. „Alle Kommunen haben daher gemeinsam beschlossen, zusätzlich zur landesweit gültigen Coronaschutzverordnung Maßnahmen zu ergreifen.“ Die AHA-Regel – Abstand, Hygiene, Alltagsmaske – sei „bis zur Fertigstellung eines Impfstoffs unsere Waffe der Wahl gegen die Pandemie“.

Natürlich seien die Einschränkungen schmerzhaft. Lenßen: „Aber Infektionsketten zu unterbrechen und Infektionszahlen zu drücken, damit unser Gesundheitssystem belastbar bleibt und ein neuer Lockdown verhindert wird, ist jetzt oberstes Ziel.“