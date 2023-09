Oldtimertreff in Moers: Diese Highlights gibt es zu sehen

Auf dem Gelände von Schloss Lauersfort in Moers gibt es am 3. Oktober bei dem Oldtimer-Treff „Cars and Castle“ wieder zahlreiche Schmuckstücke der Automobilgeschichte zu sehen.

Moers. Am 3. Oktober findet am Schloss Lauersfort in Moers der Oldtimertreff „Cars and Castle“ statt. Wann es los geht und was der Eintritt kosten wird.

Gut gepflegte chromblitzende Karossen mit Weißwandreifen und ansprechenden Formen aus längst vergangenen Zeiten haben auch für viele Menschen eine Anziehungskraft, die sich ansonsten eher weniger für Autos interessieren. Solche blechernen Augenweiden aus der Automobilgeschichte kommen vor der weißen Fassade des historischen Anwesens Schloss Lauersfort umso mehr zur Geltung, wenn am Dienstag, 3. Oktober, der Oldtimertreff „Cars & Castle“ zum Bewundern und Bestaunen einlädt.

Bei dem Oldtimertreff „Cars & Castle“ lassen sich einige Schmuckstücke der Automobilgeschichte bestaunen

Von 10 bis 17 Uhr präsentieren sich den Besuchern und Besucherinnen auf dem geschichtsträchtigen Gelände an der Lauersforter Straße Schmuckstücke aus der britischen Automobilgeschichte, darunter fünf Modelle des Morris Minor, die zwischen 1956 und 1971 gefertigt wurden. Zudem glänzt auch ein Daimler Dart SP250 von 1962, eine Corvette Cabrio von 1967 und ein Rolls Royce Phantom aus dem Jahre 1927. Außerdem sind ein Dodge Command Car von 1942, ein historisches Feuerwehrfahrzeug und Traktoren aus den 1960er-Jahren zu sehen.

Am Tag der Deutschen Einheit lädt Moers Marketing nicht nur dazu ein, hervorragend gepflegte und aufpolierte Karossen aus nächster Nähe zu besichtigen. Denn das Treffen bietet Erlebnisse für die ganze Familie. So öffnen die Eigentümer der ehemaligen Wasserburg am Moers-Kanal die Türen zur kostenlosen Besichtigung der Schlossräume.

