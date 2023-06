Oktoberfest Neukirchen-Vluyn: Wo und wann die Party steigt

Neukirchen-Vluyn. Neukirchen-Vluyn bereitet sich auf das große Oktoberfest der Vereine vor. Es wird zünftig werden. Alle Infos zu Zeiten und Tickets im Überblick.

Die Lederhose, das karierte Hemd und das Dirndl verstauben im Schrank? Einen schönen Anlass, die schmucken Trachten anzuziehen, gibt es am Samstag, 7. Oktober, ab 18 Uhr im Viva Event- und Freizeitpark an der Wilhelm-Reuter-Allee. Das Oktoberfest der Vereine findet statt. Wie der Name schon andeutet, wird das Fest von insgesamt acht örtlichen Vereinen ehrenamtlich organisiert und durchgeführt.

Mit dabei sind Vereinsmitglieder der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiße Funken und der Vlü-Ka-Ge Rot-Weiß, der FC Neukirchen, die Feuerwehr Neukirchen, der Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen, der Schützenverein Neukirchen, der Spielverein Neukirchen und die Vluyner Klompenfreunde.

Beim Oktoberfest gibt’s was zu gewinnen

„Wir freuen uns sehr, dass wir uns schon zum zwölften Mal zu unserem Oktoberfest der Vereine einladen können“, sagten Holger Teller, der Vorsitzende der Vluyner Klompenfreunde, und Jörg Thiem von der Karnevalsgesellschaft Neukirchen-Vlü-Ka-Ge, unisono. Das Oktoberfest hat seit jeher eine klare Botschaft: „Örtliche Vereine und ihre Arbeit präsentieren, Vereinsmitglieder und alle Interessierten zusammenbringen und miteinander feiern.“

Seinem Austragungsort, dem damaligen Klingerhuf und heutigen Viva, ist das Oktoberfest treu geblieben. „In der Corona-Zeit mussten wir zwei Jahre pausieren. Letztes Jahr war die Resonanz wieder sehr groß und auch diesmal rechnen wir mit rund 700 Gästen“, sagte Thiem. Die Party mit bayrischem Wiesenflair setzt auf das Miteinander: „Am Eingang werden wir die Gäste willkommen heißen.“

Beim Anlass ab 17 Uhr wird es am Eingang Gelegenheit geben, Lose auszufüllen und an einer Tombola teilzunehmen. Vier Frühstückskörbe aus Bloemersheim im Wert von rund 100 Euro gibt’s zu gewinnen. Äpfel, regionalgebrautes Bier, Wein und Wurstwaren gehören zum Inhalt der Körbe. „Ausgelost werden sie gegen 22 Uhr und dann werden die Gewinne verteilt“, erklärte Thiem.

In der bayrisch geschmückten Eventhalle mit blauweiß karierten Mustern und Luftballons wird’s um 19 Uhr heißen „O’zapft is!“. Die beteiligten Vereine und Stadtvertreter werden das Fass anschlagen und geschmackvolles Festwiesenbier zapfen. Zünftig bayrisch wird’s auch auf der Gabel: Brezeln, Sauerkraut, Schweinshaxe und Weißwurst werden am Buffet angeboten.

90 Prozent der Gäste kommen in Tracht

Auch musikalisch soll’s Hochgenuss geben. Echte Partystimmung wie im Wiesenzelt will die Band „Günni und die Brezelbuam“ mit Rock und Coversongs auf die Bühne bringen. Bereits im vergangenen Jahr kam die Band sehr gut an. Gefeiert werden soll auch diesmal wieder bis Mitternacht. Mitfeiern kann übrigens jeder, auch ohne Tracht, aber: „Inzwischen kommen tatsächlich 90 Prozent in Lederhosen und Dirndl, auch die junge Generation, was uns sehr freut“, sagten alle Beteiligten und laden alle ein, dabei zu sein.

Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro gibt es ab sofort mit den Vereinsmitgliedern. Bei den Karten heißt es schnell sein, denn in den Vorjahren waren die Karten zügig vergriffen. Zu erwerben sind die Karten bei den beteiligten Vereinen: Karnevalsgesellschaft Blau-Weiße Funken, Neukirchen-Vlü-Ka-Ge, FC Neukirchen, Feuerwehr Neukirchen, Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen, Schützenverein Neukirchen, Spielverein Neukirchen und Vluyner Klompenfreunde.

