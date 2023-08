Oktoberfest Moers-Asberg: Das kosten Maß Bier, Haxe und Co.

Moers. Im Asberger Festzelt steigt bald das beliebte Oktoberfest in Moers – mit einer großen Neuerung. Alle Infos zu Terminen, Preisen und Live-Musik.

Bald geht es im Festzelt auf dem Quartiersplatz an der Asberger Straße wieder rund. Das beliebte Oktoberfest in dem Moerser Stadtteil steigt am ersten Oktoberwochenende, 6. und 7. Oktober, mit einer bemerkenswerten Neuerung. Wie Bernd Herz, Vorstandsmitglied der Asberger Bürgergemeinschaft, ankündigt, wird erstmals in der Geschichte des Festes nicht an beiden Tagen im Stil der „Wiesn“ gefeiert. „Im vergangenen Jahr war der Samstag zwar ausverkauft, der Freitag aber nicht – und die Kosten waren trotzdem da.“ Die fixen Ausgaben allein für Zeltbauer, Technik, Sicherheitspersonal und Ausstattung liegen bei 60.000 Euro, sagt Herz. Anlass zum Umdenken für die Organisatoren.

Durch eine Kooperation mit dem Moerser Fachhandel Bührmann Weine, der das Zelt am vorherigen Wochenende für ein Sommerfest anmietet, sollen die Kosten auf mehrere Schultern verteilt werden. Zudem will die Asberger Bürgergemeinschaft in diesem Jahr ein vielfältigeres Angebot auf die Beine stellen.

Festzelt Moers-Asberg: Musik der 80er und 90er löst Oktoberfesttradition ab

So kommt es, dass am Freitag, 6. Oktober, statt bayerischer Blasmusik die beliebtesten Songs der 80er- und 90er-Jahre zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf die Tanzfläche des 1500 m² großen Partyzelts locken sollen. Auf der Bühne sollen die Live-Band „Remix“ aus Österreich sowie ein noch nicht benannter Solokünstler für Stimmung sorgen.

Der Eintritt zur Veranstaltung „Oktoberfest meets Top-Hits der 80er und 90er-Jahre“ kostet 20 Euro. Tickets gibt es ab dem 1. September im Online-Shop der Asberger Bürgergemeinschaft (shop.moers-asberg.de), ab dem 8. September an den Vorverkaufsstellen im Haus Engeln, im Modehaus Werdin und im Vereinsheim des TV Asberg. Zudem wird eine Abendkasse eingerichtet. Der Einlass ins Zelt beginnt um 17 Uhr, die Live-Musik startet um 19 Uhr. Am Getränkestand wird Bier (3 Euro für 0,3 Liter, 5 Euro für 0,5 Liter) der Marken König Pilsener oder Benediktiner sowie Longdrinks (7 Euro) und auf Wunsch auf Wein angeboten. Die Hauptgerichte auf der Speisekarte, dazu zählt beispielsweise Kartoffelsalat mit Leberkäs, bewegen sich im preislichen Rahmen von 10 bis 12 Euro.

Asberger Oktoberfest in Moers: 12 Euro für Maß Bier – kein Dirndlzwang

Am Samstag, 7. Oktober, rüstet die Asberger Bürgergemeinschaft dann auf das klassische Oktoberfest um. Für die Veranstaltung sind bereits jetzt nur noch wenige Tickets im Online-Shop verfügbar, betont Bernd Herz. Im Eintrittspreis von 49,50 Euro sind ein Hauptgericht, Haxe oder Hähnchen, sowie eine halbe Maß Oktoberfestbier inbegriffen. Wer danach noch nachlegen möchte, zahlt 12 Euro pro Literkrug.

Die österreichische Gruppe „Rampen-Oxx“ soll den Partygästen einheizen, für die übrigens keine Dirndl- oder Lederhosenpflicht besteht. „Einen Zwang müssen wir gar nicht aussprechen, 99,9 Prozent der Gäste kommen sowieso in der Tracht“, sagt Bernd Herz.

