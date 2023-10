Oktoberfest in Neukirchen-Vluyn: Das sagen die Party-Gäste

Neukirchen-Vluyn. Hunderte feierten am Samstagabend in Neukirchen-Vluyn ausgelassen auf dem Oktoberfest. Warum ein Gast ohne Lederhose in den Eventpark kam.

Die Krüge klirren, der Saal bebt: Es war wieder Zeit für das Oktoberfest in Neukirchen. Zum zwölften Mal haben acht Vereine das Fest am Samstagabend in den Viva Event- und Freizeitpark gebracht. Mit viel Livemusik sind die rund 700 Gäste auf ihre Kosten gekommen, viele kamen in Trachten.

Startschuss war um 17 Uhr, als die ersten Menschen in die Halle pilgerten. Die Decke mit blauen Lichtern angestrahlt, an den Wänden hängen blau-weiße Ballons und die Tische sind mit dem bayrischen blau-weißen Karomuster verziert. Es ist alles angerichtet für den bayrischen Abend, denn „die Vereine haben die Leute ordentlich aktivieren können“, freute sich Jörg Thiem, Präsident der Neukirchen-Vlü-Ka-Ge.

Oktoberfest der Vereine in Neukirchen-Vluyn Oktoberfest der Vereine in Neukirchen-Vluyn Am 07.10.2023 fand in Neukirchen-Vluyn das Oktoberfest der Vereine statt. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

„Hier ist das Fest einzigartig familiär und ich freue mich, dass wir die Gemeinschaft der Vereine haben, um das ganze Jahr über gemeinsam zu planen und zu feiern. Dieses Jahr haben wir noch mal die Technik für die Atmosphäre aufgerüstet.“ Und auch die Tombola, bei der vier Frühstückskörbe aus Bloemersheim verlost wurden, fand großen Andrang.

Rund 30 Vereinsmitglieder aus Neukirchen-Vluyn haben das Fest das ganze Jahr über organisiert. Die Rückmeldung im letzten Jahr zur Musik war gut, sodass auch dieses Mal erneut die fünfköpfige Band „Günni und die Brezelbuam“ für Stimmung sorgte – mit einer Mischung aus bayrischem Liedgut, Schlager und bekannter Partymusik aus dem Karnevals- und Mallorca-Spektrum. Das Publikum ließ sich nicht lange bitten und tanzte schon anderthalb Stunden nach Einlass vor der Bühne.

Der Saal war gut gefüllt, die Leute sangen und klatschten bei Wiesn-Bier aus dem 0,5er Krug für fünf Euro oder Softdrinks für drei Euro. Auch das Essen war typisch bayrisch, und so kostete die Schweinshaxe mit Sauerkraut und Kartoffelpüree 15 Euro, Weißwürstel mit Brötchen und Senf sechs Euro. Gestärkt ging es dann zur Polonaise durch die Sitzreihen, um den Fassanstich um halb acht einzuläuten.

„Danke, dass ihr alle da seid! Wir wollen alle feiern und einen schönen Abend haben“, begrüßte Jörg Thiem den mittlerweile vollen Festsaal. Bürgermeister Ralf Köpke, der die Ehre zum Fassanstich hatte, freute sich auch auf den Abend: „Man merkt, die Leute sind heiß und die Vereine haben alles toll organisiert.“

Rund 700 Gäste kamen zum Oktoberfest der Vereine in Neukirchen-Vluyn. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Thorsten Haase ist an diesem Abend einer der wenigen ohne Lederhosen. Er sagt: „Ich mag die Münchener Exzesse nicht.“ Er ist wegen seiner Freundin extra aus Leverkusen angereist, und „die Stimmung und Location sind hier super.“ Andere Besucher sagten, die Stühle seien gemütlicher als die klassische Bierzeltgarnitur und die Preise kamen gut an.

Auch Jörg Thiem zog ein positives Fazit: „Das Oktoberfest schafft es, die Neukirchen-Vluyner zusammen zu bringen. Aber da ist der Name eigentlich egal – hier feiern alt und jung zusammen und der Zusammenhalt der Leute und Vereine ist einfach brillant“, so Thiem.

Diese Vereine gehören zum Organisationsteam

Das Orga-Komitee bestand aus den Vluyner Klompenfreunden, den Sportvereinen FC Neukirchen-Vluyn und SV Neukirchen, aus Neukirchen aus dem Löschzug, dem Heimat- und Verkehrsverein und dem Schützenverein und der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiße Funken sowie der Neukirchen-Vlü-Ka-Ge.

