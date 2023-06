Offene Gärten in Kamp-Lintfort: Das erwartet die Besucher

Die Pfingstrosen stehen gerade in voller Blüte. Am Wochenende der offenen Gärten in Kamp-Lintfort werden auch historische Rosen zu bewundern sein.

Kamp-Lintfort. Am 17./18. Juni bitten private Gartenbesitzer in Kamp-Lintfort in ihre grünen Oasen. Wer neu dabei ist und welche Tipps besonders gefragt sind.

Im 1400 Quadratmeter großen Bauerngarten von Ursula Adams blühen jetzt die Rosen um die Wette, im Drei-Generationen-Garten von Stefano Heitmann und seiner Familie fangen die vier verschiedenen Auberginensorten im Gemüsebeet endlich an, so richtig zu wachsen: Wenn sich am 17./18. Juni wieder private Kamp-Lintforter Gärten für Besucher öffnen, geht es für die teilnehmenden Gartenbesitzer nicht nur um das Geheimnis grüner Daumen, sondern immer auch darum, ihre Leidenschaft fürs Gärtnern mit anderen zu teilen. Erwartet werden an diesem Wochenende rund 10.000 Besucher.

Stefano Heitmann und Ursula Adams freuen sich auf gute Gespräche mit anderen Gartenliebhabern. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

13 grüne Oasen nehmen in diesem Jahr an der 2015 im Vorfeld der Bewerbung Kamp-Lintforts zur Landesgartenschau entstandenen Aktion teil. Erstmalig mit dabei ist beispielsweise der neu gestaltete Garten im Haus des Bergmanns (Ebertstraße 88), in dem gezeigt wird, wie die Bergmannsfamilien als Selbstversorger früher Obst und Gemüse anbauten.

Einen Teil ihres 1200 Quadratmeter großen Grüns an der Saalhoffer Straße 40 haben auch die Familien Heitmann und Hilse als Selbstversorger-Garten angelegt. Etwa 20 verschiedene Gemüsearten wachsen in den Beeten, dazu kommen dutzende Kräuterarten und eine Streuobstwiese mit 30 Obstbäumen alter Sorten. Was nicht sofort verzehrt wird, wird für Herbst und Winter tiefgefroren, eingekocht oder getrocknet.

Wissen wurde immer weitergegeben

Die Wurzeln der Familien liegen in Italien, und schon dort diente der Garten zur eigenen Versorgung mit Obst und Gemüse: „Das Wissen ist in der Familie immer weitergegeben worden“, sagt Heitmann. Dass Selbstversorgung in der Gesellschaft zunehmend ein Thema wird, hat er auch schon im letzten Jahr erfahren: „Das Interesse ist gewachsen – gerade bei jüngeren Leuten.“

Im Drei-Generationen-Garten an der Saalhoffer Straße blüht der Schnittlauch. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Wie lege ich einen Garten richtig an, was kann ich gegen Schnecken, Maulwürfe oder Wühlmäuse unternehmen? Diese und ähnliche Themen sprechen die Besucherinnen und Besucher der Offenen Gärten immer wieder an, weiß Ursula Adams aus Erfahrung. „Bei vielen Leuten fehlen Kenntnisse, die man früher von Eltern oder Großeltern mit auf den Weg bekommen hat“, sagt die 67-Jährige. Wer einen Garten neu anlege, müsse sich vorab erst einmal über grundsätzliche Dinge wie Bodenbeschaffenheit, Licht- und Schatteneinfall informieren: „Ein Gemüsegarten gedeiht nun mal nicht im Schatten.“

Nutzgarten und historische Rosen

Die Gärtnerin aus Saalhoff beteiligt sich nicht nur regelmäßig an der Kamp-Lintforter Gartenaktion, sondern ist zum Beispiel in diesem Jahr auch bei der „Offenen Gartenpforte Nördliches Rheinland“ dabei und öffnet ihren Bauerngarten mit Staudenbeeten, Nutzgarten und historischen Rosen damit auch am 1./2. Juli und am 23./24. September.

Im Garten gibt es im Sommer viel zu tun. Foto: Volker Herold / FFS

Wer bei den offenen Kamp-Lintforter Gärten möglichst viele Eindrücke und Tipps sammeln will, kann sich auf Vielfalt freuen: Vom Garten mit Naturteich und Lounge (Krusestraße 19) über das kleine, aber feine Grün mit Kunst (Mühlenstraße 120) können auch der 14.000 Quadratmeter große Klimagarten der Familie Joos in Hoerstgen oder ein Wohlfühlgarten mit Bachlauf, Hühnern und Hochbeeten (Stephanstraße 36) genauer unter die Lupe genommen werden. Extra-Infos zum Thema Hummeln bietet ein Besuch auf dem Abelshof (Haarbeckstraße 21). Dort gibt Karl Barra Einblicke im Umgang mit Hummelnisthilfen.

Gut zu wissen

Der Eintritt ist umsonst, Garten-Gucker werden wegen der zu erwartenden hohen Besucherzahlen gebeten, wenn möglich zu Fuß – oder niederrheintypisch mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.

Die Broschüre mit den Adressen aller teilnehmenden Gärten und der jeweiligen Öffnungszeiten (sa oder so, sa und so, 11 bis 17 Uhr) liegt unter anderem im Rathaus, in der Mediathek, in der Buchhandlung am Rathaus, im Raiffeisenmarkt, bei Blumen 2000 oder im Pflanzenzentrum op de Hipt aus.

Zur Verfügung stehen die Informationen zeitnah aber auch über die Homepage der Stadt Kamp-Lintfort und unter www.foerderverein-laga2020.de.

