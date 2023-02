Offene Daten: Das passiert beim Moerser Hackday 2023

Moers. Im März findet im Moerser Rathaus wieder der Hackday statt. Diesmal geht es unter anderem auch um die umstrittene Sprach-Software ChatGPT.

Rund um offene Daten und clevere technische Lösungen geht es wieder beim Hackday Moers. Er findet am Samstag, 18., und Sonntag, 19. März, im Rathaus Moers (Rathausplatz 1) statt. „Ziel ist es, Lösungen für verschiedene Herausforderungen zu finden und kreative Anwendungen für die Verwendung von Offenen Daten zu entwickeln. Der ‚Hack‘ soll als unkonventionelle Problemlösung einen gesellschaftlichen Nutzen bringen“, erläutert Stephan Bernoth, Leiter der Stabstelle Digitalisierung der Stadt Moers in einer Mitteilung. Mitveranstalter ist der Verein Code for Niederrhein. Alle, die Spaß am Tüfteln haben oder sich für Offene Daten interessieren, sind an dem Wochenende willkommen.

Zum Auftakt gibt es am Samstag um 10.30 Uhr im Ratssaal einen Vortrag über die Social-Media-Plattform Mastodon. Sie gilt als Alternative zu den herkömmlichen Kanälen und wird als freie, datenschutzkonforme Software angeboten. Um den Data Hub NRW und die dortigen touristischen Daten aus dem ganzen Bundesland geht es um 11 Uhr. Weitere Vorträge am Vormittag behandeln unter anderem die Themen Datensouveränität, ChatGPT/OpenAI sowie Bürgerbeteiligung im Netz.

Der Hackday in Moers hat Tradition: 2019 war Marie-Louise Timcke von der Funke-Gruppe im Rathaus zu Gast. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Am Samstagnachmittag ist freies Hacking oder die Teilnahme Workshops möglich. Bei ‚Rocket Youth‘ zeigt die Datenjournalistin Kira Schacht, wie offene Daten zu finden, glaubwürdige Quellen zu erkennen und selbstständige Erkenntnisse daraus zu gewinnen sind. Das Angebot ist für Jugendliche ab 14 Jahren geeignet. Bereits ausgebucht ist Roboter-Workshop ‚Hallo, ich bin KARL‘.

Die beiden Softwareentwickler Thomas Tursics und Lennart Fischer bieten bei dem Workshop ‚Daten und Code‘ am Samstag von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, aus offenen Daten neue Erkenntnisse, neue Tools, neue Visualisierungen zu erzeugen. Die Gäste können alleine oder in kleinen Gruppen programmieren und fachsimpeln. Lennart Fischer hatte im Rahmen eines Hackdays aus offenen Daten die App ‚Mein Moers‘ programmiert. Zur selben Uhrzeit läuft der Workshop ‚Big Data lokal verarbeiten?‘. Dabei richten die Teilnehmenden einen Minicomputer so ein, das er sich einfach in einem Heimnetzwerk betreiben lässt und per Webinterface Zugriff auf Echtzeitdaten erlaubt. Die User haben dann Zugriff auf ein Dutzend Umweltsensoren in der Stadt.

Am Sonntag, 19. März, ist das Jugend-hackt-Lab Moers von 10 bis 16 Uhr im Rathaus zu Gast. Jugendliche von 12 bis 18 Jahren können dann 3D-Modelle erstellen, Geräte zerlegen und erforschen, Sticker und Aufbügler designen sowie Daten ‚anfassbar‘ machen. Das Motto des Labs lautet ‚Mit Daten die Welt verbessern‘. Am Sonntag können die Teilnehmenden zudem weiter an den ‚Hacks‘ arbeiten. Um 16 Uhr stellen sie zum Abschluss des Wochenendes die Ergebnisse ihrer Ideen und Programmierungen vor.

Für die Workshops sind in der Regel eigene Laptops und Anmeldungen bei der E-Mail-Adresse offenedaten@moers.de nötig. Weitere Infos zum Hackday und den einzelnen Veranstaltungen gibt es auf der Internetseite www.codeforniederrhein.de/hackday-2023. Alle Angebote sind kostenlos.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland