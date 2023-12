Obdachloser verletzt Moerserin mit zerschlagener Bierflasche

Moers Nach einer Diskussion um ein Hausverbot hat ein Betrunkener eine Angestellte angegriffen. Auch gegenüber der Polizei agierte der Mann aggressiv.

Ein wohnungsloser Mann hat die 48-jährige Angestellte eines Einkaufsmarktes an der Hülsdonker Straße in Moers mit einer Bierflasche verletzt. Wie die Kreispolizeibehörde mitteilt, soll der Mann am Mittwochmorgen vor dem Ladenlokal gebettelt haben. Als die Mitarbeiterin den alkoholisierten Mann wegen seines bestehenden Hausverbotes bat, zu gehen, eskalierte die Situation. Der 31-Jährige soll prompt aggressiv reagiert haben und die Frau beleidigt haben. Anschließend zerschlug er nach Angaben der Polizei eine Bierflasche und fügte der Angestellten eine Schnittverletzung an der Hand zu.

Der 31-Jährige flüchtete im Anschluss über die Hülsdonker Straße in Richtung Innenstadt. Als er dort von der Polizei festgenommen wurde, bedrohte der Mann einen Beamten mit dem Tode und beleidigte ihn rassistisch. Laut der Mitteilung der Kreispolizeibehörde soll die Bezeichnung „Scheiss-Bullen-Ausländer-Schwein“ nur eine von diversen Beleidigungen dargestellt haben.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

