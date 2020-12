Kommunalpolitik NV Auf geht’s will den Rat in Neukirchen-Vluyn tagen lassen

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn ist die letzte Ratssitzung des Jahres abgesagt. Der Hauptausschuss übernimmt Entscheidungen. NV Auf geht’s äußert Kritik.

Die Fraktion NV Auf geht’s bedauert die Entscheidung von CDU, SPD und FDP, die Entscheidungsbefugnisse des Rates für die Dauer der epidemischen Lage von landesweiter Tragweite auf den Haupt- und Finanzausschuss zu delegieren.

„Der Gesundheitsschutz ist uns ganz wichtig, aber diese Entscheidung wurde ohne Not getroffen. Die Ratssitzung kann in der Kulturhalle coronagerecht und unter Einhaltung der AHA-Regeln durchgeführt werden“, betont Fraktionschefin Lisa Wannenmacher. Eine Lüftung sei vorhanden.

Und weiter heißt es: „Im Vergleich dazu sitzen Schüler und Schülerinnen bis wenige Tage vor Weihnachten Schulter an Schulter in ihren Klassenzimmern, ohne den nötigen Abstand gewährleisten zu können.“ Sofern der Gesundheitsschutz gewährleistet sei, müsse allen gewählten Vertretern die Möglichkeit gegeben werden, aktiv an der politischen Willensbildung und Entscheidung teilzuhaben.