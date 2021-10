Nun ist Feierabend auf dem Vluyner Platz in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Am Donnerstag gab es in Neukirchen-Vluyn beim Feierabendmarkt Möglichkeit zum geselligen Beisammensein. Jetzt gerät der Wonnemonat in den Fokus.

Der Feierabendmarkt macht für dieses Jahr Feierabend. Und das mit einem schönen Abschluss. Noch am Donnerstagmorgen hatte es beim Blick in den Himmel gar nicht gut ausgesehen. Aber glücklicherweise verzogen sich die Regenwolken bis zum Nachmittag, so dass das gesellige Beisammensein auf dem Vluyner Platz zumindest von oben trocken blieb.

Am frühen Abend herrschte reges Treiben auf dem Platz. Das Stadtmarketing hatte die Anzahl der Sitzplätze an Bierzeltgarnituren gegenüber den beiden vorangegangenen Auflagen des Marktes im August und September noch einmal erhöht. An einem Tisch hatten sich auch Hartmut und Agnes Olders mit Marion Barkow aus Vluyn bei einem süffigen Weißwein niedergelassen. Was sie vom feierabendlichen Angebot halten? „Grundsätzlich eine tolle Idee“, befand das muntere Trio. Die drei blieben nicht lange allein. „Hallo Christa, hallo Lisa!“ Das gehört auch dazu: An einem solchen Tag trifft man hier mit großer Wahrscheinlichkeit diverse Bekannte.

Auf dem Feierabendmarkt trifft man Bekannte

„Es ist gut, die Leute treffen sich“, bestätigt Klaus Plonka, der mit seinem Fahrrad auf der Abendrunde einmal über den Vluyner Platz geschoben kam. Das gebe ein bisschen Hoffnung für den Winter. Derweil war das Gitarrenduo Two of Us gerade zur nächsten Minibühne weitergezogen. So gab es überall auf der Fläche Musik.

Die Menschen genossen das Angebot an frischer Luft. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Das kulinarische Angebot reichte von Crêpes, über Bratwurst, Pommes bis zum Flammkuchen und zur Kürbissuppe bei Autentico. Die Wein-Ape vom Samannshof war das erste Mal dabei, der Apfelhof Heckes ebenso, sagt Sabrina Daubenspeck vom Stadtmarketing. „Ein nettes, neugieriges Publikum“, freute sich Andrea Frenkel, die an ihrem Feel-Goody-Bulli Berliner Weisse an den Mann und an die Frau brachte. Sie sei „super zufrieden“.

Das gilt auch für Sabrina Daubenspeck, die mit ihrem Verwaltungskollegen Thorsten Rogsch den Verlauf im Blick hatte. Angesichts geltender Corona-Regelungen hatten sie weniger mit dem Thema Kontrollen zu tun als noch vor ein paar Wochen. „Ich ziehe ein positives Fazit“, sagte Daubenspeck mit Blick auf die drei Feierabendmärkte. Das Treffen im Oktober ist besonders, in normalen Jahren dauert die Saison von Mai bis September. Im besagten Wonnemonat soll es auch im nächsten Jahr wieder losgehen.

Am 3. Dezember ist Late Night Shopping

Weil die Zeit bis dahin aber noch lang werden kann, kündigte die Stadtmarketingexpertin schon einmal das nächste Event an: Am 3. Dezember soll es wieder Late Night Shopping geben.

Die letzte Auflage hatte die Menschen zwar nicht wirklich aus den Häusern gelockt. Das führt Daubenspeck aber auf die damalige Corona-Situation zurück. Jetzt wird neu durchgestartet und am besagten Freitag bis 21 Uhr geshoppt. „Dazu wird auch unsere neue Weihnachtsbeleuchtung hängen“, kündigt Daubenspeck an. Hierzu hätten Werbering, Stadt und Einzelhändler zusammengeworfen; auch Mittel aus dem Sponsorenkreis seien in die Finanzierung geflossen.

