NRZ-Treff in Moers: Jan Jessen über den Krieg in der Ukraine

Moers. Initiativkreis Moers und NRZ laden ein: Am 20. September spricht Politikchef Jan Jessen über den Krieg in der Ukraine. So kann man dabei sein.

Der Initiativkreis Moers und die NRZ laden gemeinsam zu einem besonderen Treff im Niederrhein-Leserladen Moers am Königlichen Hof ein: Am Mittwoch, 20. September, 18.30 Uhr ist Politikchef Jan Jessen zu Gast, um über den Krieg in der Ukraine zu sprechen.

Jessen ist seit dem Angriff Russlands im Februar 2022 mehrfach in der Ukraine gewesen. Seine Berichte über den Krieg zeichnen ein präzises Bild der schlimmen Folgen. Seine einfühlsamen Reportagen über die Leiden der Menschen bewegen viele Leserinnen und Leser. Beim NRZ-Treff wird er über die aktuelle Situation berichten und natürlich auch auf Fragen aus dem Publikum eingehen. Moderiert wird der Abend von Guido Lohmann, Vorsitzender des Initiativkreises Moers, und Ralf Kubbernuß, stellvertretender NRZ-Chefredakteur.

Guido Lohmann, Vorsitzender des Initiativkreises Moers: „Der Krieg in der Ukraine belastet und besorgt die Menschen auch in unserer Region. Insbesondere die schwierige Einordnung und Bewertung der Geschehnisse verunsichert sehr stark. Daher freuen wir uns sehr, dass mit dem NRZ-Politikchef Jan Jessen ein absoluter Insider an dem Abend seine persönlichen Eindrücke aus dem Kriegsgebiet schildern und eine tiefgreifende Analyse vornehmen wird.“

Wer am NRZ-Treff am 20. September, 18.30 Uhr im Leserladen Moers, Homberger Straße 4 teilnehmen möchte, schickt bitte bis zum 10. September, 23 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „NRZ-Treff“ an lok.moers@nrz.de. Die Teilnehmenden werden nach der Reihenfolge des Eingangs der E-Mail berücksichtigt und informiert.

