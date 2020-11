NRZ-Garten NRZ-Garten in Kamp-Lintfort: Apfelbaum bekommt neue Heimat

Kamp-Lintfort. Im NRZ-Garten auf der Laga in Kamp-Lintfort wurde gearbeitet. Familie Stückert hat dem Apfelbaum einen Ehrenplatz in ihrem Garten reserviert.

Torsten, Johanna und Sandra Stückert haben sich während der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort mit Hingabe um den NRZ-Garten gekümmert. Ein Stück davon nehmen sie jetzt mit in ihr Heim in Neukirchen-Vluyn.

Zusammen mit anderen Anbietern und Institutionen hatte sich die NRZ auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort präsentiert – mit einem eigenen Garten. Wer wollte, konnte auf den Bänken verweilen, im Innogy-Bücherschrank schmökern und sich, unweit des Wahrzeichens Förderturm, über die Zeitung informieren. Zentraler Punkt der Gartens war ein Apfelbaum, den Jaqueline Huhndorf, Geschäftsführerin des Obstverkaufs Bloemersheim in Neukirchen-Vluyn gespendet hatte.

Nach dem Aufruf in der Zeitung schnell gemeldet

Den Garten hatte die NRZ anlegen lassen, gekümmert hat sich aber vor allem Familie Stückert aus Neukirchen-Vluyn. Die Stückerts hatten sich nach einem Aufruf in der Zeitung schnell gemeldet – und den Zuschlag erhalten.

Ausgerüstet mit Dauerkarten für die Ausstellung auf dem ehemaligen Zechengelände, waren sie immer dann zur Stelle, wenn es etwas im Garten zu tun gab. Und das war nicht selten der Fall: Vor allem zum Start im Mai und im Sommer mussten das frisch angepflanzte Grün und die Pflanzen immer wieder gewässert werden. Und schließlich braucht so ein Rasen ja auch mal einen Schnitt. Auch hier waren die Stückerts unterwegs. Beliebt war bei den vielen Besucherinnen und Besuchern auch das Info-Heft über die NRZ. Wenn der Halter am Eingang des NRZ-Gartens leer war, meldeten sich die Stückerts, die Redaktion lieferte dann schnell Nachschub.

Das letzte Kapitel des Projektes

Am Samstag haben die Stückerts das letzte Kapitel des Projektes geschrieben. Zusammen mit Matthias Alfringhaus von der Redaktion haben sie den Apfelbaum ausgegraben und ihn, zusammen mit einer Bank, in ihr Heim nach Neukirchen-Vluyn gebracht.

Dort findet beides jetzt ein Platz im Garten – die Erinnerung an ereignisreiche Tage auf der Landesgartenschau bleibt wach. Die NRZ bedankte sich noch einmal herzlich bei Familie Stückert für die Unterstützung, Redaktion und Familie wollen in Kontakt bleiben. Sandra Stückert: „Die Unterstützung für den Garten hat uns als Familie viel Spaß gemacht.“

Die zweite Bank aus dem Garten hat ebenfalls einen neuen Standort gefunden. Kathrin Strittmatter vom Bäderverein Waldfreibad Geldern hat sie ebenfalls am Samstag abgeholt. Die Bank wird im Waldfreibad Walbeck einen Platz auf einem neu gestalteten Gelände mit neuen Hütten zur Übernachtung finden.

Zu haben sind noch einige Pflanzen aus dem NRZ-Garten. Wer Interesse hat, schreibt bitte eine Mail mit Kontaktdaten und dem Betreff „Pflanzen“ an lok.moers@nrz.de.

>>INFO

Auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort hat sich die NRZ mit einem eigenen Garten präsentiert. Auf einer 100 Quadratmeter großen Rasenfläche standen ein Apfelbaum zwei Bänke, Fahnen mit dem Titellogo und ein Bücherschrank. Dazu gab es Info-Hefte zum Garten und zur Zeitung.

Zu Gast im NRZ-Garten waren unter anderem Martin Notthoff, Geschäftsführer der Landesgartenschau und Gästeführer Heinz Dufhaus, der sein Trinkgeld für soziale Zwecke spendete. Auf großes Interesse stieß eine Veranstaltung mit Matthias Maruhn („Bankgeheimnisse“) und mit Checky von der Kinderzeitung.