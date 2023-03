NRW-Arbeitsminister Minister Laumann kommt nach Moers

Karl-Josef Laumann (CDU) ist Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW. Ende März kommt er nach Moers.

Moers. CDA und Junge Union laden ein: Ende März geht es in Moers um das Thema Ausbildung und Studium. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Auf Einladung der CDA Moers/Rheinberg und der Jungen Union kommt NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nach Moers. Das Thema am Dienstag, 28. März, 17.30 Uhr im Peschkenhaus (Meerstraße 1) lautet: „Geschäftsmodell Studiengang und Holzweg Ausbildung?“

Die Abkürzung CDA steht für „Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft“. Für den Ortsverband Moers sagt dessen Vorsitzender Frank Berger: „Die Bildungschancen haben sich vergrößert, gleichzeitig reden wir über eine Abwertung des Handwerkerberufs oder der Pflege.“ Im Gespräch mit Laumann soll es darum gehen, „wie man die Berufsausbildung in Deutschland stärken kann und einen gesellschaftlichen Diskurs in Gang bringt“, wie aus der Einladung hervorgeht.

Marc Schäfer (l.) und Frank Berger laden ein. Das Gespräch findet in Moers im Pechkenhaus statt. Foto: Matthias Alfringhaus

Für Marc Schäfer, seit vergangenem Jahr Vorsitzender Jungen Union Moers, geht das Thema noch weiter: „Die gesellschaftlichen Schichten mischen sich nicht mehr, viele leben in ihrer eigenen Blase. Wir müssen wieder eine Ebene schaffen, auf der Respekt füreinander entsteht.“

Berger und Schäfer laden alle Interessierten zum Treffen mit Karl-Josef Laumann in Moers ein. Sie wünschen sich eine „offene und ehrliche Diskussion“. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bis zum 26. März per E-mail unter cda@cdu-moers.de an. Interessierte können vorab ab 16.30 Uhr das Moerser Peschkenhaus und seine Geschichte bei einem Rundgang kennenlernen.

