Kreis Wesel. Die Corona-Regeln im Kreis Wesel werden ab Donnerstag weiter verschärft. Die Schulen gehen in den Distanzunterricht, Kitas in die Notbetreuung.

Die Corona-Regeln im Kreis Wesel werden erneut verschärft: Ab Donnerstag (29. April) kehren die Schulen im Kreis zurück in den Distanzunterricht. Davon ausgenommen sind allerdings Abschlussklassen und Förderschulen. In den Kitas wird nur noch eine Notbetreuung angeboten. Das teilte die Kreisverwaltung am Dienstag in einer Pressemitteilung mit.

Damit gelten im Kreis Wesel die bundeseinheitlichen Regelungen für eine Sieben-Tage-Inzidenz über 165. Damit die strengeren Regeln greifen, muss die Inzidenz mindestens drei Tage über 165 liegen - im Kreis Wesel ist der Wert bereits seit Sonntag überschritten.

Am Dienstag (27. April) mussten bereits alle Geschäfte, die nicht zum täglichen Bedarf gezählt werden, wieder schließen. Damit entfällt die bisherige Regelung, nach der das Einkaufen mit Termin und negativem Corona-Test möglich war. Der Handel darf nur noch vorbestellte Waren verkaufen (Click and Collect).

Hintergrund: Die Zeit des Flickenteppichs bei den Corona-Regeln soll in Deutschland nun vorbei sein. Dazu wurde in der vergangenen Woche das neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet. Die Folge: eine Corona-Notbremse mit verbindlichen und einheitlichen Regeln. Bereits am Samstag waren die ersten Maßnahmen der neuen Regelung auch im Kreis Wesel in Kraft getreten, unter anderem gilt seitdem eine Ausgangssperre.

Bundes-Notbremse: Diese Regeln gelten jetzt im Kreis Wesel

Das Gesetz soll so lange gelten, wie der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellt - „längstens jedoch bis zum Ablauf des 30. Juni 2021“. Die verschärften Auflagen gelten solange, bis die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 165 unterschreitet. Dann treten die Extra-Auflagen am übernächsten Tag wieder außer Kraft. Sinkt der Wert unter 100, gibt es weitere Lockerungen.

Diese Regeln sieht die bundesweite Corona-Notbremse vor