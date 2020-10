Fotobuch Norbert Stephan stellt in Neukirchen-Vluyn sein Fotobuch vor

Neukirchen-Vluyn. Norbert Stephan hat ein neues Fotobuch veröffentlicht: „Neukirchen-Vluyn im Wandel der Jahreszeiten“. Das Buch ist bereits bestellbar.

Norbert Stephan, vielen Menschen seit langer Zeit bekannt durch die Fotos, die er von seiner Heimatstadt und dem Niederrhein schießt, stellt einen neuen Bildband vor: „Neukirchen-Vluyn im Wandel der Jahreszeiten“ heißt er und erscheint in diesen Tagen. „Ich zeige einfach gerne, wie schön es bei uns ist, wenn man sich die Zeit nimmt, hinzusehen“, sagt Norbert Stephan.

Mit der Kamera hinsehen, das tut der heute 77-jährige schon seit rund fünf Jahrzehnten. Eines der Fotos im Buch hat tatsächlich etwa dieses Alter – eine Szene am längst geschlossenen Strandbad Schultes Kull. „Das ist damals auf meiner 6 x 6-Rollfilm-Kamera entstanden“, erzählt Stephan, „auf Schwarz-Weiß-Negativfilm.“ Vieles hat er damals noch selbstentwickelt und abgezogen.

Später stieg er auf Farbdias um. Nicht selten zeigte er seine Fotos vor Publikum, beispielsweise auf Diaschauen in den Kirchen oder der Vluyner Altenheimat. Neben der landschaftlichen Schönheit hielt er auch immer wieder Perspektiven und Sehenswertes in der Stadt fest. Obwohl die meisten Fotos in seinem Buch aus jüngerer Zeit stammen, ist noch manches gescannte Dia darunter und überrascht mit Szenen und Blicken, die inzwischen zuweilen aus dem Stadtbild verschwunden sind.

Hauptsächlich sind es aber seine Landschaftsansichten in Neukirchen-Vluyn und direkter Nachbarschaft, die die Betrachter des neuen Bildbandes mitnehmen auf eine Reise durch die vier Jahreszeiten. „Ich möchte diese schönen Blicke mit meinem Buch auch der Allgemeinheit zugänglich machen“, sagt Stephan. „Es hat ja niemand etwas davon, wenn die Bilder nur bei mir herumliegen.“ Es ist nicht sein erster Bildband – unter anderem hat er um den Jahrtausendwechsel ein Buch mit dem Werbering aufgelegt.

Erhältlich ist das Fotobuch ab dem 9. Oktober für 24,90 Euro bei High ClassPhoto und Giesen-Handick, in der Neukirchener Buchhandlung und online: www.high-class-photo.de. Bestellungen werden bereits entgegengenommen.