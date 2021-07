Norbert Schürmann aus Moers gehört zu Top-Medizinern 2021

Moers. Der Leiter der Palliativ- und Schmerzmedizin am St. Josef Krankenhaus gehört in einem Ranking zu den Top-Medizinern in ganz Deutschland.

Freude im St. Josef Krankenhaus: Das Magazin Focus zeichnet jährlich die besten Top-Mediziner aus. Das Ranking erfolgt nach Patientenbewertung, Empfehlung von Schmerzexperten und Anzahl wissenschaftlicher Arbeiten. Und: Norbert Schürmann, Leiter der Palliativ- und Schmerzmedizin am St. Josef Krankenhaus, gehört zu diesen Top-Medizinern in ganz Deutschland. Das ist das Ergebnis einer umfangreichen Studie, die das Recherche-Institut FactField GmbH im Auftrag des Nachrichtenmagazins Focus durchgeführt hat, wie das Krankenhaus jetzt mitteilt.

Die Ärzte, die im deutschlandweiten Focus-Vergleich zu den empfehlenswertesten des Landes zählen, erhalten die Auszeichnung „Top-Mediziner 2021“ für ganz Deutschland und für den jeweiligen Fachbereich. Norbert Schürmann, der seit mehr als 13 Jahren die Klinik für Schmerz- und Palliativmedizin leitet, gehört demnach zu den Besten seines Fachs. Wie im vergangenen Jahr wurde er mit seinem Team für die Bereiche Chronische Schmerzen, Rückenschmerz und Palliativmedizin ausgezeichnet.

Für Schürmann ist so eine Auszeichnung keine Selbstverständlichkeit. Besonders betonen möchte der Palliativmediziner, dass die Auszeichnung auf hervorragender Teamarbeit basiert. „Diese Auszeichnungen gehen nicht nur an mich, sondern zum einen an mein tolles Team, mit dem ich schon viele Jahre erfolgreiche zusammenarbeite,“ lobt er. „Zum anderen an meine Patienten, die mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben.“ Chronische Schmerzen, unter denen nach neuesten Erhebungen der Krankenkassen rund 2,8 Millionen Bundesbürger leiden, haben weitreichende Folgen für die Patienten. Die Krankheit bestimme das gesamte Leben der Betroffenen und stelle eine schwere Beeinträchtigung des Alltags dar. Sie führe in vielen Fällen zur sozialen Isolation.

Die ambulante Schmerztherapie, in der zum größten Teil chronische Schmerzpatienten betreut werden, konnte in Moers auch in der Corona-Zeit fast durchgängig aufrecht erhalten werden.

