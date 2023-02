Moers: Ehepaar Schneider erinnert an Dorothee Sölle

Nikolaus und Anne Schneider erinnern in der Stadtkirche an die Theologin Dorothee Sölle.

Moers. Zum 20. Todestag der streitbaren Theologin und Literatin Dorothee Sölle gibt es zwei Online-Veranstaltungen und eine in der Stadtkirche.

Am 27. April vor 20 Jahren ist die berühmte und streitbare Theologin und Literatin Dorothee Sölle gestorben. Mehrere Veranstaltungen erinnern an sie als Feministin, Dichterin, Friedensaktivistin und Mitbegründerin des Politischen Nachtgebets in Köln.

Theologie und Widerstand

Am Dienstag, 28. Februar, um 19 Uhr wird Theologin und Psychologin Bettina Hertel in einem Online-Vortrag einen Einblick in das Leben von Dorothee Sölle geben. Am 21. März fragt um 19 Uhr Doktorandin Swantje Amelung – ebenfalls online – nach der Quelle ihrer Theologie und des Widerstands. Am 19. April erläutert Prof. Dr. Elisabeth Hartlieb um 19 Uhr online die Bedeutung von Dorothee Sölle für heute.

Theologin Dorothee Sölle. Foto: Privat

Eine feurige Wolke

An Sölles Todestag, 27. April um 19 Uhr, kommen Anne und Nikolaus Schneider in die Moerser Stadtkirche. Unter dem Titel „Mit der Kraft einer feurigen Wolke“ erinnern sie an die Theologin, Poetin und Mystikerin.

Eun-Sup Jang übernimmt die musikalische Begleitung. Nikolaus Schneider war Präses der Evangelischen Kirche Rheinland und Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche Deutschland.

Anmeldung zu Online-Vorträgen: neuesevforum@kirche-moers.de, zu den anderen Veranstaltungen auch unter 02841/100 136.

