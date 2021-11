Niersenberg-Grundschüler tanzen für Senioren den Lichtertanz

Kamp-Lintfort. Kinder aus der Schulbetreuung im Niersenberg machen den Menschen in der Tagespflege St. Paulus eine helle Freude. Und planen ein Wiedersehen.

Nach der gelungenen Osterüberraschung im März herrschte große Freude bei den Gästen der Caritas-Tagespflege St. Paulus jetzt auch über die liebevoll gestalteten Martinskerzen, die die Kinder der Schulbetreuung unter der Trägerschaft des Caritasverbandes Moers-Xanten kreiert haben.

Die Veränderungen während der Coronapandemie hätten auch die Kinder der Niersenberg-Grundschule sensibilisiert, teilt die Teamleiterin der Schulbetreuung mit. Nicht zuletzt durch die Erfahrung, die eigenen Großeltern lange Zeit nicht treffen zu können. Die Kinder hätten dadurch den Wunsch entwickelt, gerade jenen Menschen eine Freude zu bereiten, die in der Pandemie als besonders „betroffen“ gelten.

Gesagt – Getan: In direkter Nachbarschaft der Grundschule wurde dieser Wunsch erfreut zu Kenntnis genommen und durch die Leitung der Caritas-Tagespflege, Petra Steigerwald, ermöglicht. So konnten die hübsch gestalteten Martinskerzen der Betreuungskinder bei strahlendem Herbstwetter von den Gästen der Tagespflege gerührt in Empfang genommen werden.

Außerdem ernteten die – sichtlich aufgeregten – Kinder einen riesigen Applaus für ihren in der Tanz-AG einstudierten „Lichtertanz“.

Aber auch für die Kinder gibt es Grund zur Freude: Am 17. Dezember dürfen sie den „Märchentag“ der Tagespflege besuchen – natürlich unter Beachtung der bekannten Corona-Schutzregeln.

Die Schulbetreuung plant laut der Teamleiterin Birgit Winante weitere Projekte mit den Menschen in der Tagespflege – ein Wunsch, den die Kinder laut Winante im Übrigen selbst geäußert hätten. An Ideen mangele es nicht. Und die schon geplante Weihnachtsüberraschung in St. Paulus wurde nicht verraten, auch wenn dies den Kindern sehr schwer gefallen sei.

