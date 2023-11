Landwirtschaft Wesselshof in Kamp-Lintfort: Hier dürfen Kühe glücklich sein

Kamp-Lintfort. Glückliche Kühe, gesundes Gemüse: Der Wesselshof ist kein Bio-Betrieb, aber laut Landwirt Johannes Kühne „nah dran“. Was den Hof besonders macht.

Den Kühen von Johannes Kühne auf dem Wesselshof scheint es gut zu gehen. Sie dürfen auf die Weide oder sie stehen auf Stroh, die Kälber dürfen mit der Mutter aufwachsen. „Aber“, klärt der Landwirt sofort auf, „wir sind im Grunde ein konventioneller Betrieb.“ Also keinbio-zertifizierter Betrieb.

Obwohl: Nah dran sei man schon. Das Gemüse, das hier auf 800 Quadratmetern reichlich gedeiht, bekommt keinen Dünger und keinen Pflanzenschutz. Hier sorgt der Mist dafür, dass alles gut wächst. „Gegen Schädlinge setzen wir Nützlinge ein“, erklärt der 27-Jährige, und nennt es „ökologisch“. Ein bisschen, gibt er zu, scheue er den Papierkram, den eine solche Zertifizierung mit sich bringe. „Unseren Kunden ist es wichtig zu wissen, wo das Fleisch herkommt.“

Direktvermarktung ist langsam gewachsen

Das mit der Direktvermarktung des Fleisches sei langsam gewachsen. Erst seit 2020 gibt es im Hofladen in der Xantener Straße abgepackte Ware. Bis dahin gab es Absprachen: „Anfangs hat jeder ein Viertel Rind abgenommen. Dann hieß es bald: lieber ein Achtel oder ein Sechzehntel.“ Dann schien es dem Landwirt leichter, seine Mast-Bullen in Einzelteilen abzugeben.

Die Erzeugnisse seines Hofes verkauft er „überwiegend an Stammkunden“, von denen er an die sechzig auf der Liste hat, wenn er dienstags seine Verkaufstour startet. Dann packt er seinen Wagen voll, fährt vor die Haustür und bedient seine treue Kundschaft. Bis vor wenigen Jahren war das noch die Aufgabe von Mutter Petra gewesen, die dann aber gesundheitlich passen musste.

Eingekochtes und Eingelegtes

Das traf sich aber eigentlich ganz gut, denn für den selbst gemachten Eierlikör, ihre Marmeladen, ihr eingekochtes Obst und Gemüse hat sie nun mehr Zeit. Die Kunden freut es. „Die süß-sauer eingelegten Zucchini“ empfiehlt der Chef besonders gern.

Auch der Hofladen ist mittlerweile gewachsen. Es gibt Honig vom benachbarten Imker, und natürlich kauft er Zitrusfrüchte, die nun mal im Herbst angesagt sind, zu. Mit den eigenen Tomaten kann der Landwirt punkten, denn seine Schwester sei „nur in Tomaten unterwegs, seit ihrer Ausbildung.“ Erst jetzt geht die Ernte im Gewächshaus so langsam zu Ende. Im Vergleich zu anderen Bauernhofläden ist der vom Wesselshof recht überschaubar, nicht permanent besetzt. Wer einkaufen will, klingelt, dann kommt Mutter Petra und macht auf.

Die Herrschaften sind durchaus bestechlich: Johannes Kühne und sein Gelbvieh. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Ein bisschen stolz ist Johannes Kühne schon auf seine Kühe. 200 Stück hat er, davon zwei Zuchtbullen. „Das ist Gelbvieh, eine bedrohte Haustierrasse.“ Die Tierchen sind nicht auf Milchleistung gezüchtet, haben aber andere Vorteile: „Die sind umgänglich und haben einen guten Mutterinstinkt.“ Etwa ein Drittel des in NRW stehenden Gelbviehs sei in seinem Bestand. Trotzdem haben zumindest die Mutterkühe alle Namen. Gefüttert werden sie laut Kühne, wenn sie nicht auf der Weide sind, mit Gras- oder Maissilage, die Mastbullen bekommen zusätzlich Kraftfutter.

Beim Preis bleibt der Landwirt auf dem Teppich

Weil das Fleisch kein Bio ist, bleibt Kühne beim Preis auf dem Teppich. Fürs Filet zahlen die Kunden 40 Euro das Kilo. Wenn es denn welches gibt. Denn so oft wird nicht geschlachtet, dass alle Kunden zu Weihnachten das edle Stück frisch auf den Teller bekommen können. „Nur fürs Filet schlachte ich nicht.“

Der Kamp-Lintforter führt den Hof im Nebenerwerb. Hauptberuflich ist er „Herdenmanager in einem Milchviehbetrieb“. Das macht er schon seit neun Jahren, aber umsteigen auf Milchvieh will er nicht. „Das Gelbvieh gehört einfach zu mir.“ Und auf Bio umsatteln? „Ich glaube, da ist der Markt langsam gesättigt.“ Seine Hühner müssen sich mit Bodenhaltung zufrieden geben. Und für die Bruderhähnchen sieht es schlecht aus. Passend zur Erkältungszeit hat der Landwirt einen guten Rat für alle, die beim Suppenhuhn aus dem Supermarkt Geschmack und Fettaugen vermissen: „Das geht nur mit Legehennen. Nur die entwickeln das gelbe Fett. Und das ist auch dafür verantwortlich, dass Hühnersuppe gut bei Erkältungen ist. Mit hellem Fett geht das nicht.“

Mehr Infos: www.wesselshof.de

