Niag ändert Abfahrtzeiten für Moerser Linie

Moers/Niederrhein. Die Buslinie 921 startet ab Sonntag künftig neun Minuten später vom Königlichen Hof aus Richtung Duisburg.

Auf mehreren überörtlichen Buslinien der NIAG und Look gibt es ab dem 13. Dezember geringfügige Veränderungen bei Haltestellen und Abfahrtszeiten. Fahrgäste können sich in der NIAG-App, in der Fahrplanauskunft auf www.niag-online.de und auf den Fahrplänen der Bushaltestellen informieren. Neue Fahrplanbücher für den Kreis Kleve, für den Kreis Wesel linksrheinisch und für das rechtsrheinische Gebiet sind in den Kundencentern und Fahrkarten-Verkaufsstellen erhältlich.

Mit Betriebsbeginn am kommenden Sonntag (13. Dezember) treten Anpassungen unter anderem auch auf der Buslinie Linie 921 Moers – Rheinhausen – Duisburg in Kraft: Montags bis freitags werden die Fahrzeiten für zwei Fahrten der Linie 921 angepasst. Die bisherige Fahrt um 4.41 Uhr Moers Königlicher Hof – 5.45 Uhr Duisburg Hbf Osteingang startet künftig um 4.50 Uhr ab Moers. Ankunft in Duisburg ist dann um 5.47 Uhr.

Die bisherige Fahrt 5.11 Uhr Moers Königlicher Hof – 6.15 Uhr Duisburg Hbf Osteingang startet künftig um 5:20 Uhr ab Moers, Ankunft in Duisburg ist um 6.17 Uhr.

Nähere Informationen bekommen Fahrgäste auf www.niag-online.de.