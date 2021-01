Neukirchener Erziehungsverein verleiht Goldenes Kronenkreuz

Neukirchen-Vluyn/Moers Volker Giesen ist jetzt mit dem Goldenen Kronenkreuz des Neukirchener Erziehungsvereins ausgezeichnet worden.

Volker Giesen ist jetzt mit dem Goldenen Kronenkreuz des Neukirchener Erziehungsvereins ausgezeichnet worden. Wie der Erziehungsverein mitteilt, hat Giesen erste Eindrücke diakonischer Jugendarbeit in den Achtzigerjahren während seines Zivildienstes in der evangelischen Kirchengemeinde Moers-Asberg gewonnen. "Eine Zeit, die seine berufliche Zukunft weiter prägen sollte", wie es heißt.

Nach der Lehre und der Meisterprüfung im Schlosserhandwerk sattelte Volker Giesen auf und absolvierte erfolgreich in Düsseldorf eine Erzieherausbildung. 1989 trat er in die Dienste der Graf-Recke-Stiftung und begann dort seinen Dienst in der Jugendhilfe.

Und weiter heißt es: Im Jahr 2000 führte ihn sein Weg zum Erziehungsverein, zuerst in die Werkstatt-Pädagogik auf dem Feltgenhof, später dann als gewähltes Mitglied in die Mitarbeitervertretung. Heute ist er für diese Aufgabe freigestellt und kümmert sich als stellvertretender Vorsitzender des Gremiums um die arbeits-, sozial- und dienstrechtlichen Belange der Kolleginnen und Kollegen im Erziehungsverein.

In einer Feierstunde dankten ihm Direktorin Pfarrerin Annegret Puttkammer, Personalleiter Stephan Hambuch und der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, Michael Rolle, "für seinen Dienst am Nächsten in den vergangenen drei Jahrzehnten". Zum Abschluss verlieh die Direktorin Volker Giesen das Goldene Kronenkreuz der Diakonie.