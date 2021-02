Neukirchener Erziehungsverein hat eine neue Bereichsleiterin

Neukirchen-Vluyn. Karin Braun hat im Jahr 2001 angefangen, beim Neukirchener Erziehungsverein zu arbeiten. Jetzt hat sie eine neue Leitungsaufgabe bekommen.

Der Vorstand des Neukirchener Erziehungsvereins hat Karin Braun, Leiterin des Büros der Ambulanten Hilfen Neukirchen und des Jugendzentrums Klingerhuf, zum 1. Januar 2021 nunmehr auch zur neuen Bereichsleitung für die Kindertagesstätten im Erziehungsverein berufen.

Das Aufgabenspektrum des Büros in Neukirchen stehe den Kitas konzeptionell sehr nahe, unter anderem durch die Offene Ganztagsbetreuung in Schulen, die Integrationshilfen und das Jugendzentrum Klingerhuf, heißt es in einer Mitteilung des Erziehungsvereins.

Karin Brauns Karriere beim Neukirchener Erziehungsverein begann 2001 im Jugendzentrum. Als gelernte Tischlerin und Studentin der Sozialwissenschaft startete sie dort in der Betreuung des Bauspielplatzes.

Nach Abschluss des Studiums mit dem Schwerpunkt „Soziale Entwicklung und Erziehung“ folgten die beruflichen Stationen als Leitung des Jugendzentrums und der Offenen Ganztagsbetreuung und in der Sozialpädagogischen Familienhilfe im Büro der Ambulanten Hilfen Moers.

Zurück in Neukirchen übernahm Karin Braun die Teamkoordination im dortigen Büro der Ambulanten Hilfen, das sie seit 2013 leitet. Die 49-Jährige freut sich auf den neuen Arbeitsbereich: „Die Elementarpädagogik ist eine wunderbare Ergänzung unserer Angebote und passt hervorragend zur Arbeit in der Schulbetreuung.“

Der Bereich der Kindertagesstätten, jüngster Spross im Verbund der Ambulanten Hilfen, hat sich laut Erziehungsverein seit 2019 positiv weiterentwickelt. Nach der Kita in Wesel-Büderich übernahm der Erziehungsverein im Jahr 2020 die Trägerschaft der Kitas Duisburg-Hochheide und Duisburg-Baerl von den dortigen evangelischen Kirchengemeinden.

Aktuell werden an den drei Standorten rund 120 Kinder von mehr als 30 Mitarbeitenden betreut. Die Tendenz ist steigend, so dass zu erwarten sei, dass auch in diesem Jahr weitere Kitas in die Trägerschaft des Sozialunternehmens übergehen werden.

Die Direktorin des Erziehungsvereins, Annegret Puttkammer, und Geschäftsbereichsleiter Siegfried Bouws freuen sich sehr darüber, dass sich Karin Braun der neuen Leitungsaufgabe stellt.