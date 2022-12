Neukirchener Erziehungsverein: Die Frau, die den Takt hält

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn wird ein nicht mehr alltägliches Arbeitsjubiläum gefeiert. Andrea Mürmann spielt beim Erziehungsverein eine wichtige Rolle.

Seit 25 Jahren ist Andrea Mürmann im Dienst des Neukirchener Erziehungsvereins in Neukirchen-Vluyn. Nun ehrte sie Direktorin Pfarrerin Annegret Puttkammer für ihren langjährigen diakonischen Dienst für die ihr anvertrauten Kinder, Jugendlichen und ihre Familien in einer Feierstunde mit dem Goldenen Kronenkreuz der Diakonie.

Das geht aus einer Mitteilung des Neukirchener Erziehungsvereins hervor. In ihrem sehr persönlichen Rückblick ließ Bereichsleiterin Karin Braun demnach die beruflichen Stationen von Andrea Mürmann Revue passieren.

Als zertifizierte Kulturmanagerin begann sie am 1. November 1997 im Jugendzentrum Klingerhuf, für das kurz zuvor der Neukirchener Erziehungsverein die Trägerschaft von der Stadt Neukirchen-Vluyn übernommen hatte. „Über zehn Jahre lang – eigentlich bis heute – war und ist das Jugendzentrum für dich viel mehr als ein Arbeitsplatz“, sagte Karin Braun in ihrer Festrede.

Nach dem erfolgreich absolvierten, berufsbegleitenden Studium der sozialen Arbeit im niederländischen Nimwegen teilte die frisch graduierte Sozialarbeiterin 2009 ihre Vollzeittätigkeit in zwei halbe Stellen und wurde Mitarbeiterin im damaligen Kinder- und Jugendhilfebüro in Moers. 2011 erfolgte der Wechsel in das betreute Wohnen für Menschen mit Behinderung, das heute dem Verbund der Eingliederungshilfe zugehörig ist.

Neukirchener Erziehungsverein bundesweit tätig

Den Bereichen der ambulanten Hilfen und der Eingliederungshilfe ist Andrea Mürmann laut Mitteilung des Neukirchener Erziehungsvereins immer treu geblieben. Aktuell ist sie als Teamkoordinatorin in der schulischen Integrationshilfe und nach wie vor im Betreuten Wohnen tätig.

Karin Braun dankte der Kollegin mit großer Wertschätzung: „In unserer langjährigen Zusammenarbeit und Freundschaft konnte ich mich immer zu einhundert Prozent auf dich verlassen. Als aktive Schlagzeugerin hältst du im Hintergrund den Takt und stabilisierst stets das Team. Ich schätze dich als verlässliche, kompetente und äußerst kreative Kollegin.“

Der Neukirchener Erziehungsverein ist als Kinder- und Jugendhilfeträger bundesweit tätig. Über 2400 Beschäftigte arbeiten dort, ein Berufskolleg für angehende Erzieherinnen und eine Ausbildungsstätte für Diakone gehören ebenso dazu wie eine Fortbildungsakademie, teilt der Verein im Internet mit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland