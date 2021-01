Neukirchen-Vluyner Zahnarztpraxis hat nun eine neue Chefin

Neukirchen-Vluyn Seit Anfang dieses Jahres gibt es in der Zahnarztpraxis Wenkel eine neue Chefin. Die Patientinnen und Patienten kennen sie bereits.

So haben die beiden sich das vorgestellt: Zum Anfang des Jahres haben Birte Gebuhr und Joachim Wenkel die Rollen getauscht. Drei Monate vor dem 30-jährigen Bestehen der Praxis tritt der Zahnarzt in die zweite Reihe zurück und überlässt der 45-Jährigen das Ruder - respektive die Bohrer. Das schafft einen nahtlosen Übergang, über den die beiden Zahnmediziner schon früh gesprochen hatten.

Seit Mai 2018 ist Birte Gebuhr in der Praxis Wenkel an der Lindenstraße 16 angestellt. Zuvor war sie bei zwei Zahnärzten in Moers tätig. Dass sie einmal eine eigene Praxis haben wollte, habe für sie immer festgestanden, sagt die neue Chefin und lächelt - ja, das ist auch hinter ihrer Maske zu sehen. Als die Familienplanung zwischenzeitlich in den Vordergrund gerückt ist, gerieten die Praxisambitionen ein wenig in den Hintergrund. Aber: Sie waren nie gänzlich aus dem Kopf geraten; in den vergangenen fünf bis sechs Jahren habe sie sich umgeschaut. Und nun ist die Zeit für den Wechsel gekommen.

Dass Birte Gebuhr ausgerechnet an der Lindenstraße gelandet ist, kam seinerzeit eher zufällig über ihre Mutter zustande. Wie es zuweilen so ist im Leben. Man plaudert mit einer befreundeten Zahnärztin und dann kommt eins zum anderen und schon steht die Tochter in Kontakt mit dem künftigen Arbeitgeber. Die Räume hätten ihr sofort gefallen, die ganze Atmosphäre hat Birte Gebuhr überzeugt, an der richtigen Stelle zu sein.

Der Zahnarzt bleibt angestellt

Vor drei Jahren zwischen Weihnachten und Silvester sei das gewesen, erinnert sich Zahnarzt Wenkel. Zu der Zeit habe er selbst noch überhaupt keine Überlegungen angestellt, in den Ruhestand zu treten und sich womöglich um eine Nachfolgeregelung kümmern zu müssen. "Ich war ja noch gar nicht auf der Suche", sagt er. Und auch heute scheint der 63-Jährige noch voller Motivation, sich um die Zähne seiner Patientinnen und Patienten zu kümmern.

Deswegen lässt ihn Birte Gebuhr auch nicht gehen. Wenkel bleibt ihr Angestellter. Wie lange er das machen möchte? "Ich habe ihm gesagt, er habe das Kleingedruckte im Vertrag nicht gelesen", sagt Gebuhr und lacht. Das stehe drin, dass er noch zwanzig Jahre bleiben müsse.

Ob es am Ende tatsächlich zwei Jahrzehnte werden, sei dahingestellt. Aber: "Mein Wunsch wäre, dass er noch lange bleibt", sagt Birte Gebuhr. Und auch aus den Äußerungen Joachim Wenkels lässt sich heraushören, dass ihm sein Beruf noch immer große Freude bereitet. Insbesondere in seiner früheren Praxis. Was so schön daran ist? "Dass jeder Tag anders ist", sagt Wenkel. "Das Allerschönste ist, wenn ein Patient zufrieden wiederkommt und auch noch andere Mitglieder der Familie mitbringt."

Für die Patientinnen und Patienten ist es ein weicher Übergang an der Lindenstraße. Zum Team, das die beiden Zahnärzte ausdrücklich loben, gehören mittlerweile noch sieben weitere Mitarbeiterinnen: Zwei sind in der Profilaxe tätig, eine an der Rezeption, es gibt drei Assistentinnen und eine Auszubildende.

Die hatten zunächst dem alten Chef im vergangenen Jahr einen coronakonformen Abschied bereitet - und am Montag der neuen Chefin eine ebensolche Begrüßung.