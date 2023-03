Neukirchen-Vluyn: Trox erhält begehrten Design-Preis

Neukirchen-Vluyn. Nach dem Schock wegen eines Unfalls am Messestand in Frankfurt haben die Mitarbeiter einer Neukirchen-Vluyner Firma wieder Grund zur Freude.

Bald nach dem Schrecken wegen eines eingestürzten Traversengerüsts am Messestand in Frankfurt (wir berichteten) hatte das Trox-Team schon wieder Grund zum Feiern: Die Neukirchen-Vluyner erhielten in einer Feierstunde auf der ISH-Messe den begehrten „Design Plus Award“.

Die internationale Auszeichnung für Aussteller prämiert herausragende Produktleistungen, die Technik und Design auf kluge Weise verbinden. Dies gelte für das System „Trox Ox“, zeigte sich die Jury überzeugt und zeichnete es als „Winner“ aus. Laut Jury vereint es Entwurf, Detailplanung, Inbetriebnahme und Monitoring unter einem Dach. Bei der Bewertung spielten Aspekte wie Innovationsgrad, Zukunfsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz eine wichtige Rolle, so Trox in einer Mitteilung.

In der Feierstunde auf der wichtigen Energiemesse in Frankfurt nahmen Michael Cyrson (Designagentur Squareone), Ralf Joneleit (Trox Bereichsleiter Technik), Noah Basu (Designagentur) und Daniel Leitner (Trox-Manager Digital Engineering) den Preis entgegen. Beworben hatten sich 88 Unternehmen, davon 56 aus dem Ausland. Eingereicht wurden 133 Produkte. (wit)

