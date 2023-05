Neukirchen-Vluyner SPD-Fraktionsvorsitz ohne Elke Buttkereit

Neukirchen-Vluyn. Die SPD-Fraktion in Neukirchen-Vluyn hat eine neue Fraktionsspitze gewählt. Die bisherige Chefin ist nicht mehr dabei. Das ist die neue Spitze.

Elke Buttkereit ist nicht mehr Vorsitzende der SPD-Fraktion im Stadtrat Neukirchen-Vluyn. Das hat die Fraktion in einem Schreiben an die Redaktion am Mittwoch mitgeteilt. Darin heißt es: Die SPD Fraktion im Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat zur Hälfte der laufenden Legislatur ihre Wahlen zum Fraktionsvorstand satzungsgemäß durchgeführt. Die langjährige Vorsitzende Elke Buttkereit hatte im Vorfeld erklärt, für dieses Amt aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

In diesem Treffen wurde nun folgender Vorstand gewählt: Fraktionsvorsitzender ist jetzt Klaus Lewitzki, der bisher einer der Stellvertreter war. Sein erster Stellvertreter ist nun Richard Stanczyk, der zweite stellvertretende Fraktionsvorsitzende wird Günter Zeller. Fraktionsgeschäftsführer ist nun Klaus Hinterding. Abschließend: „Der neu gewählte Vorstand dankte seinen Vorgängern für die geleistete gute Arbeit.“

