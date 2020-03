Neukirchen-Vluyner Restaurant Achterath’s zwangsversteigert

Der Name Achterath an der Geldernsche Straße 352 in Rayen (Neukirchen-Vluyn) ist Geschichte. Zweieinhalb Jahre nach der Insolvenz von Inhaber und Gastronom Roger Achterath ist das Gebäude am Freitag zwangsversteigert worden.

Neuer Eigentümer von Gebäude und Grundstück ist ein Unternehmer aus Moers. Er ersteigerte die laut Gutachten abbruchreife Immobilie im Moerser Amtsgericht für 155.000 Euro, eine Summe über dem amtlichen Verkehrswert. Über seine Pläne verriet er nicht allzu viel. Er habe das Haus nicht erworben, um es abzureißen, sagte er. Ein Restaurant sei nicht ausgeschlossen.

Das „Achterath’s“ war unter der Leitung von Roger Achterath viele Jahre eines der besten Restaurants in der Region. Gleichwohl musste Achterath 2017 Insolvenz anmelden. Das Haus war seit 1771 im Besitz seiner Familie. Sein Bruder Lutz, der nebenan bis zum vergangenen Jahr eine Tankstelle betrieben hat, gehörte am Freitag zu den Bietern.