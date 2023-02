Neukirchen-Vluyner Kiesgegner planen „Panorama-Wanderung“

Neukirchen-Vluyn. Die Neukirchen-Vluyner Gegner der geplanten Auskiesung führen den Protest weiter. Warum sie im März eine „Kies-Panorama-Wanderung“ veranstalten.

Ein Strategietreffen hat die Bürgerinitiative gegen die Auskiesung des Niederrheins, „Mitgestalten-NV“, abgehalten. Anlass war die Offenlage des neuen Regionalplans. Zusammen mit dem Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen berieten die Teilnehmer, was gegen den Regionalplan und seine neuen Kiesflächen zu tun sei. Bürgermeister Ralf Köpke informierte über die Sachlage.

Im vergangenen Jahr sei durch den Protest einiges erreicht worden, schreibt die Initiative in einer Pressemitteilung. Doch im neuen Regionalplan seien niederrheinweit fast 1000 Hektar neue Kiesgebiete enthalten, davon allein in Neukirchen-Vluyn 71 Hektar Ackerboden direkt an der Halde Norddeutschland. Man werde die Menschen dabei unterstützen, fundierte Einsprüche zu erheben und an den RVR zu schicken, heißt es in der Mitteilung. Informationen dazu werden auf www.mitgestalten-nv.de, im Newsletter und auf Facebook veröffentlicht.

Am 12. März um 11 Uhr veranstaltet die Initiative eine „Kies-Panorama-Wanderung“. Treffpunkt ist die Himmelstreppe. Die Initiative lädt zum Mitwandern ein und damit „gegen die Auskiesung der niederrheinischen Heimat durch gewinnorientierte Privatunternehmen zu protestieren“, so die Mitteilung. „Wir arbeiten weiter gegen den Kiesabbau am Niederrhein - im Schulterschluss mit den über 15 Bürgerinitiativen, unter andrem Niederrheinappell, IG Saalhoff, Kieswende Rheinberg“, versichert Martin Schnapp von Mitgestalten-NV.

