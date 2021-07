Neukirchen-Vluyner helfen weiter in den Flutgebieten

Neukirchen-Vluyn. Auch Menschen aus Neukirchen-Vluyn helfen weiter in den Flutgebieten in NRW und Rheinland-Pfalz. Sie berichten von schlimmen Bildern.

Die Fernsehbilder aus den Überschwemmungsgebieten in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz erschüttern noch immer. Menschen, die all ihren Besitz in den Fluten verloren haben. Dörfer, in denen Häuser, Plätze, Brücken und Straßen so stark zerstört sind, dass es Jahre dauern wird, bis alles wieder aufgebaut ist. Wenn es denn überhaupt möglich ist. Es sei vor Ort wirklich noch schlimmer, als das, was man im Fernsehen sehe, sagt Gül Molz.

Die 41-Jährige aus Neukirchen-Vluyn gehört zu jenen, die direkte Einblicke in die Not bekommen haben. Dreimal ist sie bereits in den Hochwassergebieten gewesen, um dort tatkräftig mit anzupacken.

„Das hat mich unheimlich mitgenommen“, sagt sie im Gespräch mit der NRZ über die Ereignisse. Also hatte sie einen Aufruf im sozialen Netzwerk Facebook gestartet, auf den sich etliche Menschen gemeldet haben. Jeweils morgens um fünf Uhr ging es an den Wochenenden an der Shelltankstelle in Vluyn los; abends wieder zurück, am Morgen danach wieder los.

Am Samstag war eine Gruppe in Insul

Gerade am vergangenen Samstag war Gül Molz mit rund einem Dutzend Helferinnen und Helfern aus Neukirchen-Vluyn erneut in Insul. „Wir haben wieder eine Wohnung leergeräumt“, sagt sie. Etwa 60 Quadratmeter groß mag die gewesen sein. Und habe bis unter die Decke voll mit Wasser gestanden, was man an den Wänden habe sehen können. Molz: „Man konnte nichts retten, kein Fotoalbum, nichts.“ Sämtliche Möbel: kaputt. Dann hätten sie in einem Hotel geholfen, in dem in der oberen Etage Zimmer für die Helferinnen und Helfer bereitstehen. In der unteren Etage sei alles kaputt. Also hat sich die Gruppe aufgeteilt: Ein Teil hat oben die Zimmer halbwegs hergerichtet, der andere Teil hat unten ausgeräumt.

Dann ging es ab nach Bad-Neuenahr. Gül Molz: „Da wird noch viel Hilfe benötigt.“ Sie hätten die Fahrzeuge außerhalb geparkt, um keine Straßen zu blockieren, und seien dann in den Ort gelaufen. „Es sind überwiegend Jugendliche, die dort helfen“, hat die Neukirchen-Vluynerin beobachtet. „Ab 16 Jahren aufwärts.“ Es ist dieser Zusammenhalt, die uneingeschränkte Hilfe fremder Menschen beim Ausräumen der Keller, beim Beseitigen des Schlamms, was immer wieder positiv hervorgehoben wird.

Die Hilfe in den Flutgebieten geht weiter

Einträge auf Facebook gibt es unter anderem auch von Dennis Willeke. „Die Starken haben gekloppt, die Orgatalente den Überblick gehalten, Hausfrauen haben gekocht, verteilt und für gute Stimmung an den Pausenzelten gesorgt“, schreibt er in seinem Beitrag in einer der hiesigen Gruppen.

Gül Molz muss zwar aktuell wegen einer Verletzung etwas kürzer treten. Sie hat aber auf Social Media schon einen neuen Aufruf gestartet. „Es werden dringend benötigt Stirnlampen, Socken, Abzieher, Arbeitshandschuhe Obst und die hätten gerne Bier. Bitte erstmal eine kleine Pause was Lebensmittel betrifft, die sind voll bis zur Decke“, schreibt sie dort.

Wer in dieser Sache Kontakt zu Gül Molz aufnehmen möchte, kann das telefonisch tun unter: 0151/ 61 54 80 61

