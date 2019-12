Neukirchen-Vluyner Händler sollten Unterstützung bekommen

Was ist beim offenen Austausch des Stadtmarketing-Arbeitskreises deutlich geworden? Den Schluss zu ziehen, dass es die Neukirchen-Vluyner nicht interessiert, was in ihrer Stadt passiert, wäre trotz der überschaubaren Teilnahme zu kurz gedacht. Vielleicht fehlte schlicht die unmittelbare Betroffenheit.

Die ist bei den ansässigen Einzelhändlern – schon aus existenzieller Sicht – gegeben. Sie haben ein Interesse daran, dass das Umfeld vielen Menschen gefällt. Viel Input von außen konnten sie am Montag nicht bekommen. Dafür ist aber etwas anderes deutlich geworden: Es gibt offenkundig Kritik an der institutionellen Unterstützung.

Wie es scheint, fühlen sich Händler in ihren Bestrebungen allein gelassen. Die Diskussion um die Weihnachtsdekoration mag ein Beispiel dafür sein. Ungeachtet der unsäglichen Debatte um die Parkplätze entlang der Niederrheinallee muss also klar sein: Ein Hauptzentrum und seine Akteure dürfen nicht aus dem Fokus geraten, nur weil es bisher offenbar funktioniert hat.