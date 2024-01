Neukirchen-Vluyner Gruppen rufen zur Demo gegen Rechts auf

Demo in Duisburg am 13. Januar. 2400 Menschen waren auf die Straße gegangen.

Neukirchen-Vluyn In Neukirchen-Vluyn ruft ein breites Bündnis am 27. Januar zur Demo auf. Motto: „NV ist bunt! Für Demokratie und gegen Rechts“. Dann geht‘s los.

Auch in Neukirchen-Vluyn wird zur Demo aufgerufen. „NV ist bunt! Für Demokratie und gegen Rechts“ ist die Demonstration betitelt, zu der Bündnis 90 / Die Grünen für Samstag, 27. Janaur, um 14 Uhr einlädt. Ort der Demo ist der Vluyner Platz.

Die Bündnisgrünen werden von einer Vielzahl von Gruppen unterstützt: die SPD, die FDP, CDU, die ÖDP, der Neukirchener Erziehungsverein, die Awo, die Grafschafter Diakonie, die evangelischen Kirchengemeinden. Als Redner sind angekündigt: Unter anderem Bürgermeister Ralf Köpke, der SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis, Jan Dieren und die Landtagsabgeordnete von Bündnis 90 /Die Grünen, Meral Thoms.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

„Der 27. Januar ist ein sehr bedeutsames Datum, denn es ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“, schreiben Karin Fetzer und Christian Pelikan, das Sprecher-Team der Bündnisgrünen. Und weiter heißt es: „Wir appellieren darum, insbesondere an diesem Tag jeder Politik der Ausgrenzung eine deutliche Absage zu erteilen. Eine deutliche Absage an das menschenverachtende und neofaschistische Gedankengut der AfD und deren faschistischen Verbündeten. Ferner möchten wir gemeinsam ein Zeichen FÜR eine wehrhafte Demokratie in Neukirchen-Vluyn und über die Stadtgrenzen hinaus setzen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland