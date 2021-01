Neukirchen-Vluyner Grüne wollen Impfungen bei den Hausärzten

Neukirchen-Vluyn. Die Fraktion Bündnis90/Grüne spricht sich zum einen für ein zweites Impfzentrum aus. Ferner fordert sie aber auch alternative Ideen für Senioren.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hält es für dringend erforderlich, linksrheinisch zunächst ein zweites Impfzentrum einzurichten. „Weiterhin sollte ein schneller Umstieg der Impfungen durch die Hausarztpraxen erfolgen“, sagt die Ratsfrau Karin Fetzer. Kleinere Impfzentren wie städtische Turnhallen böten sich langfristig ebenfalls für eine Nutzung an, teilt sie weiter mit.

Für viele alte oder mobilitätseingeschränkte Menschen sei das derzeitige Impfangebot in Wesel „eine Zumutung“, unterstreicht Fetzer. Ihre Fraktion befürchte, „dass ein Teil dieser Personengruppe durch das Raster fällt und nicht geimpft werden kann“. Zudem sehe man das Manko, dass es vermutlich anfangs zu langen Wartezeiten vor dem Impfzentrum kommen werde, die für kranke und behinderte Menschen gesundheitsgefährdend sein könnten.

„Die Verwaltung sollte jetzt aktiv werden und Hilfsangebote wie zum Beispiel eine Mitfahrerbörse initiieren, in Zusammenarbeit mit den vor Ort ansässigen Vereinen, Verbänden und privaten Initiativen“, heißt es weiter. Karin Fetzer hat sich in der Angelegenheit an Bürgermeister Ralf Köpke gewendet, wie sie ausführt.

In ihrer Anfrage geht sie auch auf das Angebot der Gemeinde Rheurdt ein, die eine Mitfahrerbörse in der Verwaltung eingerichtet habe, bei der sich ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer registrieren lassen können. Möglicherweise könne ihnen auch ein Zuschuss zu den Benzinkosten über den Corona-Hilfsfonds gewährt werden, der noch nicht ausgeschöpft wurde, schlägt die Ratsfrau vor.

In Neukirchen-Vluyn hatten sich zuletzt die Heimat- und Verkehrsvereine über Sammelfahrten nach Wesel Gedanken gemacht. Ihre Idee scheiterte zunächst an zu vielen Unwägbarkeiten. Die Stadt hatte sich unter anderem für temporäre Impfstationen ausgesprochen. (sovo)