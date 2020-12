Neukirchen-Vluyner Dorfmasche bekommt den Heimatpreis

Immer wieder neu und kreativ: Die Dorfmasche sorgte im Sommer auch auf der Laga in Kamp-Lintfort für manchen Hingucker. Jetzt wird sie für ihr Engagement ausgezeichnet.

Kreis Wesel/Neukirchen-Vluyn. Da werden sich viele Neukirchen-Vluyner freuen: Der Kreis Wesel zeichnet die Dorfmasche mit dem Heimatpreis aus. Die Feier soll nachgeholt werden.

Die Neukirchen-Vluyner „Dorfmasche“ bekommt als einer von drei Preisträgern den diesjährigen Heimatpreis des Kreises Wesel. Das hat der Kreistag in seiner Sitzung am 8. Oktober beschlossen. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro wird hierfür zu je gleichen Teilen aufgeteilt.

Mit der Auszeichnung soll die Breite des Engagements im Kreis Wesel gewürdigt werden. Insgesamt waren 32 Vorschläge und Bewerbungen für den „Heimatpreis 2020 Kreis Wesel“ bei der Kreisverwaltung eingegangen. Neben der „Dorfmasche“ werden auch der Brüner Bürgerverein e.V. und die St. Antonius Junggesellen Schützenbruderschaft 1643 Ginderich mit dem Heimatpreis bedacht.

Die für November geplante Auszeichnungsfeier konnte coronabedingt nicht stattfinden. Sobald es die Infektionslage im Kreis Wesel zulässt, soll die Feier nachgeholt werden, heißt es aus dem Kreishaus. Im April 2019 hatte der Kreistag beschlossen, jährlich bis 2022 einen Heimatpreis auszuloben