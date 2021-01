Neukirchen-Vluyner Bürgermeister fordert zweites Impfzentrum

Neukirchen-Vluyn Bürgermeister Ralf Köpke unterstreicht, dass es im Kreis Wesel ein zweites Impfzentrum auf der linksrheinischen Seite geben muss.

Die Impfungen im Impfzentrum in der Niederrheinhalle Wesel werden nicht vor Februar beginnen. Das teilt die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Dann sollen laut Corona-Impfverordnung zunächst nur Bürgerinnen und Bürger dort geimpft werden, die 80 Jahre und älter sind, heißt es weiter. Für den Neukirchen-Vluyner Bürgermeister Ralf Köpke steht derweil weiterhin fest: Es muss ein zweites Impfzentrum auf der linken Rheinseite geben.

"Die Anfragen häufen sich", sagte Köpke am Mittwoch. Viele ältere Bürgerinnen und Bürger aus Neukirchen-Vluyn stellten diesbezügliche Anfragen an ihn und auch im Ordnungsamt laufen viele Anfragen auf. Die vier Bürgermeister aus den wir4-Städten haben schon einen Brandbrief an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet geschrieben.

Im Kreis Wesel leben rund 460.000 Menschen. Davon etwa 203.000 in den wir4-Städten, betont Köpke. Dazu gehören neben Neukirchen-Vluyn die Städte Moers, Kamp-Lintfort und Rheinberg. Allein in Neukirchen-Vluyn gebe es 2800 Menschen, die 80 Jahre alt sind oder in diesem Jahr werden, führt er weiter aus. Für etliche dieser Menschen ist es schwierig, nach Wesel zu kommen. Wer nicht auf Familienangehörige zurückgreifen kann, muss mit Bus und Bahn zur Niederrheinhalle gelangen. Für so manchen älteren Menschen klingt das nach einer Odyssee.

Angesichts der noch unklaren Situation und dem aus linksrheinischer Sicht unbefriedigenden Stand in dieser Frage wird in der Stadt über einen Plan B nachgedacht. "Die beiden Heimat- und Verkehrsvereine wollen zusammen mit der Nachbarschaftshilfe Unterstützung geben", erklärt Köpke. Gedacht sei an einen Fahrdienst nach Wesel. Das werde gerade organisiert. "Das finde ich ausgezeichnet", lobt der Bürgermeister das Engagement. Die Stadtverwaltung kläre gerade, wie es sich mit dem Versicherungsschutz verhalte. Da scheine es Möglichkeiten zu geben, deutet Köpke an. Die Stadt unterstütze diese Idee.

Darüber hinaus beschäftigt sich der Bürgermeister gedanklich mit der Frage, wie mobile Impfteams vorgehen könnten. "Der Druck der Menschen ist enorm hoch", betont Ralf Köpke. Am Dienstag habe er Anfragen aus der örtlichen Politik zum Thema Impfzentrum erhalten.