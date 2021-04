Neukirchen-Vluyner Bürgermeister appelliert: durchhalten!

Neukirchen-Vluyn. Der Neukirchen-Vluyner Bürgermeister Ralf Köpke schickt über den Videokanal Youtube eine Osterbotschaft und appelliert, die Regeln einzuhalten.

Bürgermeister Ralf Köpke hat sich über das Onlineportal Youtube an die Bürgerinnen und Bürger gewandt. „Corona hat uns auch in diesem Jahr wieder viel abverlangt“, sagt Köpke. „Leider können wir dieses Osterfest nicht so feiern, wie wir uns das alle wünschen.“

Er könne verstehen, wenn viele verärgert seien über die Maßnahmen. Es sei für alle schwer. Aber er appelliere, durchzuhalten. „Und vor allem: Halten Sie sich an die Regeln.“ Man habe die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr bis heute relativ gut bewältigt, auch aufgrund der hohen Disziplin der Bürgerinnen und Bürger, sagt Köpke weiter. „Darauf können wir aufbauen.“

Das Osterfest könne man nicht im Kreise der Familie feiern. Man sei getrennt, aber man habe das gemeinsame Ziel, die Pandemie zu besiegen. (sovo)