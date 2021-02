Neukirchen-Vluyner Biobäcker unterstützt Lebensmittel-App

Neukirchen-Vluyn. Der Neukirchen-Vluyner Biobäcker Schomaker ist das erste Unternehmen, das die App gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt. Es sei ganz einfach.

Neukirchen-Vluyn will aktiv gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen: Das hat der Stadtrat beschlossen. Die Initiative reiht sich in die städtischen Bemühungen ein, als Kommune insgesamt nachhaltiger zu werden. Die Verwaltung hat daraufhin zahlreiche Händler über die App „Too Good To Go“ informiert. Als erstes Unternehmen beteiligt sich die Biobäckerei Schomaker.

„Wir haben entschieden, die App Too Good To Go zu bewerben“, erläutert Ulrike Reichelt aus der Wirtschaftsförderung. „Sie ist von der Bundesregierung ausgezeichnet worden und intuitiv bedienbar. Ziel dabei ist, sowohl Händler als auch Verbraucher zu informieren und anzuregen, Lebensmittel nicht zu verschwenden.“ Die App funktioniere einfach, heißt es weiter: Nach dem Download kann man sich in einem selbst gewählten Umkreis Angebote anzeigen lassen. Dann wähle man das Angebot aus, zahle über die App und hole mit dem Kaufbeleg die fertig gepackte Ware zum festgelegten Zeitpunkt ab.

Bonus für die Verbraucher: Die Angebote liegen deutlich unter dem regulären Warenwert. „Auch für uns als Anbieter ist die Nutzung unkompliziert“, sagt Till Schomaker von der gleichnamigen Biobäckerei. „Das Einstellen des Angebots geht schnell, wenn man einmal alle Daten eingegeben hat. Und auch die Abrechnung über die App erfolgt reibungslos. Es ist schön, mit solch einfachen Mitteln ein bisschen etwas für ein nachhaltigeres Neukirchen-Vluyn tun zu können.“

Die Biobäckerei stellt den Backwaren-Rücklauf auch vielen anderen Einrichtungen zur Verfügung. Der Rest wird als Bio-Tierfutter von einem Biohof abgeholt. Vom Mitmachen bei Too Good To Go erhofft sich Schomaker, Verbraucher zum Umdenken anzuregen: „Unsere Angebote in der App sind in bester Bio-Qualität und günstig. Wenn sich dadurch Kunden anregen lassen, sich mit dem Thema biologische Lebensmittel auseinander zu setzen und nachhaltiger zu handeln, haben wir unser Ziel erreicht.“

Infos: https://toogoodtogo.de