Neukirchen-Vluyner Bäckerei erneut unter Deutschlands Besten

Neukirchen-Vluyn. Zum dritten Mal zählt die Neukirchen-Vluyner Bäckerei Schomaker zu den besten 450 Bäckern in Deutschland. Was Schomaker so besonders macht.

Bereits zum dritten Mal ist die Neukirchen-Vluyner Bäckerei Schomaker ausgewählt und als eine von 450 besten Bäckereien deutschlandweit ausgezeichnet worden. Das teilt Andreas Schomaker der Redaktion in einer Mitteilung mit. „In einer Branche, die nicht nur unter Nachwuchs- und Fachkräftemangel, sondern auch unter steigenden Energiepreisen leidet, kann das handwerkliche Engagement der Biobäckerei Schomaker nicht genug gewürdigt werden“, heißt es in einer Pressemeldung des Magazins Der Feinschmecker, das die besten 450 Bäckereien deutschlandweit auswählt.

In der Begründung für die besten Bäcker 2024 schreibt Der Feinschmecker über die Neukirchen-Vluyner Bäckerei unter anderem: „Im Städtchen westlich von Moers setzt Andreas Schomaker auf traditionelles Handwerk, regionale Zutaten in Bio-Qualität, frische Verarbeitung des Getreides auf drei großen Steinmühlen und vier eigene Sauerteige. Fertigprodukte, chemische Zusätze wie Enzyme und zugesetzte Säuren sind tabu.“

Neukirchen-Vlyuner Bäckerei Schomaker: Gelobt werden Brote und Torten

Gelobt wird Schomaker unter anderem als Ausbildungsbetrieb, aber natürlich auch für seine Backwaren. Hervorgehoben werden Brote wie das Vierkornbrot aus Roggen, Weizen, Hirse und Hafer oder das Rheinische Schwarzbrot, das handgemacht in Dosen sogar in einer Filiale Schomakers in Tokio verkauft wird. „Beachtlich ist auch das Sortiment der Konditorei, das die Kunden mit Sahnecremetorten und Herrentorte verwöhnt“, heißt es in der Pressemeldung. Als „nette Idee“ werden die Radtouren bezeichnet, die Schomaker anbietet, an deren Ende die Teilnehmer in der Bäckerei einkehren und Kaffee, Tee und Kuchen genießen können.

