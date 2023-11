Neukirchen-Vluyner Adventskalender: Das bietet er für Kunden

Neukirchen-Vluyn In Neukirchen-Vluyn gibt es einen besonderen Adventskalender. Viele inhabergeführte Geschäfte beteiligen sich mit kreativen Ideen. Die Infos.

Schon ganz bald beginnt wieder die vorweihnachtliche Türchen-Zeit. Ab Freitag geraten die beliebten Adventskalender in den Fokus. Einen besonderen Kalender gibt es in diesem Jahr in Neukirchen-Vluyn. Aufgelegt hat den das örtliche Stadtmarketing in Zusammenarbeit mit den Einzelhändlern.

Wenig überraschend gibt es 24 Beteiligte. Bis zum Heiligabend bietet jeweils ein Geschäft eine besondere Aktion. Und dabei werden sehr unterschiedliche Dinge geboten. Den Start macht am Freitag Kleines Glück - Upcycling & more. Hinter diesem Türchen in Neukirchen können jene zuschlagen, die Wortlichtkerzen auf ihrem Einkaufszettel für die Feiertage notiert haben. Zum 1. Dezember gibt es hier eine Rabattaktion.

In Neukirchen-Vluyn gibt es Rabatte und Theater

Am Samstag wird es in der Neukirchener Buchhandlung theaterlich. Um 10 Uhr und um 11.30 Uhr zeigt ein Puppentheater das Stück „Die Weihnachtsgans Auguste“ und bei Alpe e Mare gibt es ebenfalls eine Rabattaktion. In diesem Sinne geht es weiter mit Überraschungen bei den Obstplantagen Bloemersheim, einem Glühwein-Tasting bei Auguste Luise in Vluyn oder Waffeln am Stil beim Weihnachtsbaumkauf beim Vluyner Pflanzenmarkt.

Hübsch ist auch die Idee bei uniqueprodigies. Bei einem Kauf ab einem Wert von 20 Euro können Kundinnen und Kunden einen möglichen Rabatt auswürfeln. Bei einer 6 gibt es beispielsweise 20 Prozent Nachlass. Somit liegt es in ihren eigenen Händen, wie viel sie am Ende bei ihrem Einkauf sparen können. Oder: Wem das Glück hold ist ...

Neu mit dabei ist Pott-Stil, das Türchen befindet sich auf dem Moerser Weihnachtsmarkt. Und ,Der Rumtreiber‘ beteiligt sich neben vielen anderen Geschäften am Adventskalender. Ganz nach dem Motto „SinNVoll Geschenke shoppen vor Ort“ seien die Kunden eingeladen, sich auf eine Entdeckungsreise durch die kleinen inhabergeführten Läden in Neukirchen-Vluyn zu begeben, wirbt das Stadtmarketing. Und weiter: „In den vielen schönen alten und neuen Geschäften findet sich dort bestimmt noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für die Liebsten.“

Am Freitag sind die Geschäfte in Vluyn länger geöffnet

Die Aktion schließt sich an die Vorweihnachtskalenderidee aus dem vergangenen Jahr an, bei der ein Flyer die Basis für die Kalendertürchen bot. Das sei bei Kundinnen und Kunden gut angekommen, sagt Sandra Kiss vom Stadtmarketing. Für die Händlerinnen und Händler sei es jedoch ein sehr großer Aufwand gewesen – und letztlich ist wohl ein bisschen die Win-Win-Situation ausgeblieben. In diesem Jahr dürften alle etwas von dem schönen Angebot haben.

Passend zum Start des Adventskalenders laden übrigens Geschäfte in Vluyn am Freitag, 1. Dezember, bis 21 Uhr zum langen Weihnachtseinkauf ein. Mit dabei sind Auguste Luise – die Genussfreundin, der Lieblingsladen, Mrs. Cottage, der Vluyner Pflanzen-Markt, Blumen Spangenberg und der Rumtreiber. Ein explizites Late-night-Shopping mit noch mehr Beteiligten gibt es in diesem Jahr nicht, weil etliche Händler krankheitsbedingt Personalprobleme haben, erklärt Sandra Kiss.

Hier gibt es die Übersicht auf www.nv-entdecken.de.

