Neukirchen-Vluyn: Zwei Einbrüche in weniger als 90 Minuten

Neukirchen-Vluyn. Am Mittwochabend hat es in Neukirchen-Vluyn zwei Einbrüche in kurzer Zeit gegeben. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise zu der Tat.

Keine eineinhalb Stunden haben Einbrecher am Mittwochabend in Neukirchen-Vluyn gebraucht, um gleich zwei Wohnungen nach Beute zu durchwühlen.

Gegen 18.30 Uhr hatten die Bewohner der oberen Etage eines Einfamilienhauses ander Straße Grotfeldsweg das Haus verlassen. Die Eigentümer, die den unteren Bereich bewohnen, waren ebenfalls nicht da. Als sie gegen 20 Uhr zurückkehrten, bemerkten sie den Einbruch in beide Wohnungen.

Polizisten stellten später fest, dass die Täter über ein Fenster in das Hausgelangt waren und über eine Wohnungstür in die obere Etage. Was die Einbrecher erbeuteten, steht zurzeit nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845 / 30920.

